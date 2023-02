Sanremo, la commozione di Kekko dei Modà: «Amadeus, volevo ringraziarti per l'opportunità, più come uomo che come artista»

di Redazione web

I Modà si sono esibiti alla finale del Festival di Sanremo sulle note del brano "Lasciami" e al termine della loro performance, Kekko il frontman ha detto ad Amadeus: «Volevo ringraziarti per l'opportunità, più come uomo che come artista». Il cantante era visibilmente emozionato mentre si rivolgeva al conduttore.

La canzone dei Modà

La canzone dei Modà parla di depressione di come Kekko ha affrontato questo male dell'anima e ne sia uscito. Il cantante in una recente intervista aveva dichiarato di essere arrivato al punto di non riuscire nemmeno a muoversi: «Il mio corpo si era bloccato e non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto».

La finale di Sanremo

Nella finale di Sanremo si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara e poi gli ultimi cinque "giocheranno" un campionato a sé che decreterà il vincitore.

