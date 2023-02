Levante, “Vivo”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Vivo di Levante: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Penna e voce 100% Levante. Vivo è il brano portato sul palco del Teatro Ariston dalla cantautrice Claudia Lagona (all'anagrafe) che torna nella città dei fiori, in qualità di concorrente al Festival, dopo tre anni. «Riprendere possesso della propria vita», ecco di cosa parla il brano di Levante. Un pezzo autobiografico quello della cantautrice siciliana, scritto dopo aver attraversato il periodo più difficile della sua vita: la depressione post-parto, avuta dopo aver dato alla luce la sua figlia primogenita Alma. «"Vivo" nasce al pianoforte con pochissime note ma il suo ritmo è serrato, ci vuole un buon fiato per portarla a termine. E ad un certo punto della canzone racconto come ho imparato a non prendermi più troppo sul serio».

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.

Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto



