Articolo 31, “Un bel viaggio”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Un bel viaggio degli Articolo 31: il testo e le parole del brano proposto al Festival di Sanremo 2023.

Gli Articolo 31 fanno il loro debutto al Festival di Sanremo. Il “bel viaggio”, nel brano, è proprio quello di ritrovarsi fra adulti, come è successo a J-Ax e Dj Jad. È anche la storia di come i due hanno litigato («Abbiamo scritto il manuale su come trasformare il socio in un rivale») e di come, poi, si siano ritrovati negli anni.

Sanremo 2023, Ornella Vanoni ospite nella serata finale del Festival: l'annuncio di Amadeus al TG1

Sanremo 2023, Chiara Ferragni punge la Canalis: «La mia Liguria». Poi il selfie con Morandi (e un cuoricino)

Francesca Fagnani: «Zelensky, polemica lunare. Mentana al Festival? Non verrà, ha il tg»



di A. Aleotti - L. P. Aleotti - F. Abbate - V. Perrini - A. Colangelo - W. Perrini - D. Silvestri



Com’eravamo belli

In queste vecchie foto,

Due martelli

Anche se non battevamo chiodo.

Io e te scappati da un quartiere velenoso,

A differenza loro abbiamo trasformato

L’eternit in oro.

Là, dove scegli o lavori per due spicci

O spacci pezzi,

Per noi era una miniera di diamanti grezzi.

Vestiti larghi, amici stretti,

Avevamo la visione anche senza farci i funghetti.

La fantasia viaggiava,

Celebrità da strada,

Ma ai nostri non bastava,

Come la busta paga,

Non volevamo una storia italiana,

Con la prima che ci sta

Che metti incinta

E ci metti su casa.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.



Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA