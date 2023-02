Elodie, “Due”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Due di Elodie: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

È il terzo Sanremo per Elodie che si presenta in gara con una canzone ritmata e moderna: «“Due” aiuta a raccontarmi e a descrivere una relazione finita male, c’è la percezione doppia di chi la vive e di chi la osserva. Ha tutti gli ingredienti di una buona performance. L’Ariston è un palco mi ha dato coraggio. Soprattutto l'ultimo di Andromeda. Se non avessi fatto quel Sanremo, non ci sarebbe stato tanto altro dopo».

Sanremo 2023, Ornella Vanoni ospite nella serata finale del Festival: l'annuncio di Amadeus al TG1

Sanremo 2023, Chiara Ferragni punge la Canalis: «La mia Liguria». Poi il selfie con Morandi (e un cuoricino)

Due, brano di Elodie



di F. Abbate - J. Ettorre - E. Di Patrizi - F. Catitti - F. Abbate - J. Ettorre



Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi



Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA