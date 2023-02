Zelensky a Sanremo: a che ora va in onda il messaggio? L'annuncio di Amadeus

«Il messaggio di Zelensky verrà letto a fine gara», prima dello spareggio a 5 tra gli artisti entrati in top5. Mentre il gruppo ucraino Antytjla salirà sul palco dopo le nuove esibizioni dei cinque finalisti e in attesa dei conteggio dei voti per la vittoria. Lo ha spiegato il direttore artistico e conduttore di Sanremo, Amadeus, in conferenza stampa. La puntata di questa sera si aprirà con l'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte della banda dell'aeronautica. Tra gli ospiti della serata, Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode. Sarà inoltre proposto l'omaggio a Lucio Dalla, che per motivi di ritardo in scaletta, era saltato nella serata delle cover.

Le parole del direttore Coletta

«Sono qui dal 29 gennaio, è iniziato un lungo colloquio con l'ambasciatore Melnyk che avete ascoltato. Ci sono state numerose conversazioni con me ma spesso anche in viva voce con il direttore artistico, ma fin dall'inizio nei colloqui, da parte prima dei vertici e poi miei con Amadeus, abbiamo spiegato che aspettavamo di sapere in quale forma il presidente Zelensky avrebbe partecipato, fisicamente, in collegamento, in video, in qualunque forma. A un certo punto, mi sembra nel pomeriggio del 2 febbraio, l'ambasciatore mi ha chiamato e mi ha detto che la scelta si stava orientando sull'invio di un testo». Lo ribadisce in sala stampa il direttore Intrattenimento di prime time Rai, Stefano Coletta. Gli fa eco Amadeus: «Ero presente, confermo ogni parola».

La finale di Sanremo anche in Russia

La finale di Sanremo 2023, con il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sarà visibile anche in Russia, come d'altronde l'intero festival. Pur non avendo Rai Italia distribuzione in Russia, il festival è visibile in Russia su RaiPlay, che offre la diretta streaming aperta e gratuita in tutto il mondo. Ma in Russia la diretta del festival è coperta dal segnale del satellite Hot Bird, nel cui bouquet c'è anche la diretta di Rai1.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA