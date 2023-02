Chiara Ferragni stasera a Sanremo, ma non va in conferenza stampa. Cosa è successo

di Redazione Web

Chiara Ferragni grande assente dalla conferenza stampa della finale di Sanremo. Oggi, alle ore 12 in diretta su RaiPlay è andata in onda la conferenza stampa della quinta e ultima serata della 73esima edizione del Festival.

A condurre questa sera, sabato 11 gennaio, Amadeus e Gianni Morandi. Accanto a loro il grande ritorno della co-conduttrice della prima serata, l'imprenditrice digitale più famosa dei social: Chiara Ferragni.

Sanremo, la Rai insiste: «Fedez ha cambiato testo all'ultimo, non era stato approvato». Stasera la finale

Sanremo, la scaletta della finale e l'ordine di uscita dei cantanti: prima Elodie, ultimo Sethu

Chiara Ferragni, il prete social: «Lei a Sanremo? Scaccia le tentazioni della carne»

Chiara Ferragni assente dalla conferenza stampa

Silenzio stampa per Chiara Ferragni. Come da tradizione, la conferenza stampa che anticipa la serata del Festival è accompagnata dalla presenza dei conduttori. Martedì Chiara Ferragni, mercoledì Francesca Fagnani, giovedì Paola Egonu, venerdì Chiara Francini e sabato... Chiara Ferragni. Ma non è passata inosservata la sua assenza. Il motivo?

I giornalisti in sala hanno chiesto il motivo della sua assenza, immediata la risposta: «Chiara ha già partecipato alla conferenza stampa della prima serata, avete avuto - rivolgendosi ai presenti - ampio spazio per porre le domande. Quindi abbiamo pensato che non fosse necessario». Nessun motivo in particolare. Per vedere Chiara Ferragni servirà dunque aspettare l'inzio della quinta puntata, alle ore 20:45 su Rai1.

Amadeus ha poi confermato che Chiara Ferragni non farà alcun monologo sul palco semplicemente perché lo ha già fatto durante la prima serata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA