Sanremo, il figlio di Amadeus lo ha fatto in diretta con Andrea Delogu e gli Autogol: «Era terrorizzato». Cosa è successo

di Angela Casano

Il figlio di Amadeus sotto gli occhi dei riflettori. José Alberto Sebastiani, che in queste cinque serate del Festival di Sanremo vediamo seduto in prima fila al Teatro Ariston accanto a mamma Giovanna Civitillo, si sta rendendo protagonista di alcuni siparietti divertenti che i telespettatori amano commentare sui social.

Durante la quarta serata, quella dedicata alle cover e i duetti, il 14enne ha consegnato il suo telefonino tra le mani degli Autogol e di Andrea Delogu, intervenuti per celebrare il raggiungimento di 1 milione di follower sul profilo Instagram di Amadeus, aperto lo scorso martedì da Chiara Ferragni durante la prima serata del Festival.

Fedez e Articolo31, i papaboys e il contro appello alla Meloni: «Non legalizzare la droga, fa male»

Sanremo, gli ascolti al top: 11,1 milioni di spettatori, lo share è al 66.5%. Mai così alto da quando esiste Auditel

Carla Bruni a Sanremo con la tuta Versace: «Ho digiunato due settimane per entrare nel vestito»

Cosa è successo

Amadeus ha raggiunto 1 milione di follower e ieri, venerdì 10 febbraio, è salita sul palco Andrea Delogu, conduttrice del PrimoFestival insieme a gli Autogol e Jody Cecchetto. La giornalista ha portato con sé i palloncini per festeggiare il traguardo di Ama «come fanno i veri influencer». E quale miglior modo se non quello di scattarsi un selfie per poi postarlo sui social?

È in questo momento che gli Autogol hanno coinvolto José, il figlio di Amadeus chiedendogli in prestito il telefono per scattare una foto. Il ragazzo ha acconsentito ma la sua espressione, quasi agghiacciata, non è passata inosservata: «Il figlio di Amadeus con la faccia dell’ansia che gli arrivino certi messaggi», «José terrorizzato dall'aver ceduto il telefono, e se ha dei segreti?», questi i commenti che si leggono su Twitter.

Figlio di Amadeus terrorizzato dall'aver ceduto il telefono. #Sanreno2023 — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) February 10, 2023

Il figlio di amadeus con la faccia dell’ansia che gli arrivino certi messaggi#sanremo2023 — NC (@enneci_) February 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA