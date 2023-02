Marco Mengoni in lacrime a poche ore dalla finale di Sanremo: «È il sogno delle fate e non quello dei mostri». Cosa è successo

di Rita Vecchio

Marco Mengoni in lacrime, si scusa per l'emotività e scoppia a piangere durante l'incontro con i giornalisti nella sala stampa al Casinò di Sanremo, oggi sabato 11 febbraio, a poche ore dalla serata finale del Festival: «È il sogno delle fate e non quello dei mostri», ha detto Mengoni, saldamente primo in classifica dopo il voto delle serate precedenti, spiegando meglio il testo del suo brano in gara.

In gara e super favorito tra i 28 artisti con il brano Due Vite. «Sono felice. Me la sto vivendo con molta leggerezza e non perché sono il favorito. Perché sto davvero bene qui».

«Ho vissuto momenti come tutti gli esseri umani di alti e bassi, di grandissimi dolori e adesso arrivo qui con degli strumenti in più. Faccio fatica a tenere questa emotività», spiega Mengoni dopo essere scoppiato a piangere. «Mi sento lo stesso ma con degli strumenti che posso utilizzare e sentirmi a mio agio sul palco. Non posso che portare me sul palco dell’Ariston. Non mi aspettavo tutto questo, mi sono rimesso in gioco, bisogna avere coraggio, bisogna osare nella vita e bisogna anche sbagliare. Se fosse andata male, l’avrei accettata comunque. Per fortuna sta andando bene, ben oltre le aspettative. Mi sto godendo al massimo questo Festival, è una figata. Amadeus ha fatto un cast pazzesco».

Vincitore della serata ospiti e cover di ieri sera con un'emozionante interpretazione di “Let it be” con il gospel di Kingdom Choir, Mengoni a questo Festival ha preso la vetta di tutte le classifiche (Sala Stampa di mercoledì e Demoscopica/televoto di giovedì): è il favorito alla vittoria della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

