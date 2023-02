Marco Mengoni, “Due vite”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Due Vite” di Marco Mengoni: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

A dieci anni dalla vittoria con "L'essenziale", Marco Mengoni torna in gara al Festival di Sanremo. Secondo le pagelle degli ascolti in anteprima, il suo brano è da podio: «Il pronostico può mettere pressione, ma vorrei vivere questo momento come una festa. Se si vince bene, altrimenti fa niente». La canzone ha un up sound diverso dalla struttura classica della partitura di “L’essenziale”. «Ho detto sempre che se fossi tornato a Sanremo lo avrei fatto con un pezzo adatto. “Due Vite” è questo, un viaggio infinito, intimo e onirico, dentro me stesso, in cui l’inconscio sa mescolarsi alla realtà e al vissuto».

Due vite, il brano di Marco Mengoni

di M. Mengoni - D. Petrella - D. Simonetta - D. Petrella

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra



