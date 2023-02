Mara Sattei, ​“Duemilaminuti”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Duemilaminuti di Mara Sattei: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Con un brano scritto da Damiano David, frontman dei Maneskin, Mara Sattei (seudonimo di Sara Mattei) fa il suo debutto al suo primo Festival di Sanremo. Il brano parla di rapporti di coppia tossici e malati. «Do voce a una tematica attuale che è la manipolazione affettiva. La conseguenza è l’annullamento della persona, il non sentirsi abbastanza, creando ferite che a volte fanno più male di quelle visibili».

Duemilaminuti, il brano di Mara Sattei

Ti chiamerei anche se non prende

Ti cercherei dove non si vede

Dovesse rimanermi niente

Non importa se fa male

A piedi scalzi sulla neve

Non ho paura di cadere

Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti

Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi



