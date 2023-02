Sanremo, classifica: Mengoni vince la serata cover e resta primo, poi Ultimo e Lazza. Chiara Francini, monologo sulla maternità: «Sono una donna di me**da»

Sanremo, Marco Mengoni piglia tutto. Il cantante di Ronciglione si aggiudica anche la serata dedicata alle cover e resta saldo al timone della classifica generale. Anche la classifica generale diffusa alla fine della

serata cover, infatti, vede il cantante in testa. Al secondo posto Ultimo, al terzo Lazza, al quarto Mr. Rain, al quinto Giorgia.

Tutte le performance degli artisti in gara al Festival sono state un successo, a incantare il pubblico l'atteso duetto tra Giorgia ed Elisa. Una bella sorpresa anche la co-conduttrice Chiara Francini spigliata e bellissima.

Sanremo, pagelle. Mengoni e Kingdom Choir 10: spettacolo ipnotizzante. Ultimo e Eros Ramazzotti 10, come Giorgia e Elisa. LDA e Alex Britti 9: guizzo di originalità

Sanremo, le pagelle ai look della quarta serata: Chiara Francini che c...uore. Oxa emozione da 0. Rosa Chemical tutto già visto (2), Mengoni angelo diabolico (8)

Chiara Francini, la lettera al figlio mai nato: «Io volevo che tu fossi fiero di me, anche se non ci sei»

Sanremo, la classifica

Marco Mengoni senza rivali fino alla quarta serata. Anche la classifica generale diffusa alla fine della serata cover vede il cantante in testa. Al secondo posto Ultimo, al terzo Lazza, al quarto Mr. Rain, al quinto Giorgia. La classifica generale che è frutto della somma dei voti delle prima quattro serate prosegue così: 6) Tananai; 7) Madame; 8) Rosa Chemical; 9) Elodie; 10) Colapesce Dimartino; 11) Gianluca Grignani; 12) Coma Cose; 13) Modà; 14) Articolo 31; 15) Lda; 16) Leo Gassmann; 17) Paola & Chiara; 18) Ariete; 19) Mara Sattei; 20) Colla Zio; 21) Gianmaria; 22) Cugini di Campagna; 23) Levante; 24) Olly; 25) Anna Oxa; 26) Will; 27) Shari; 28) Sethu.

Sanremo, diretta quarta serata

02.04 La diretta di Leggo della quarta serata del Festival di Sanremo termina qui. Appuntamento a domani sera con la finale. Grazie per essere stati con noi

02.03 Marco Mengoni si conferma ancora una volta al primo posto della classifica generale seguito da Ultimo, Lazza scalza dal terzo posto Mr Rain.

02.02 La top five

1. Mengoni

2. Ultimo

3. Lazza

4. Mr Rain

5. Giorgia

01.58 ecco la classifica generale

6. Tanani

7. Madame

8. Rosa Chemical

9. Elodie

10. Colapesce Dimartino

11. Gianluca Grignani

12. Coma_Cose

13. Modà

14. Articolo 31

15. LDA

16. Leo Gassmann

17. Paola & Chiara

18. Ariete

19. Mara Sattei

20. Collazio

21. gIANMARIA

22. Cugini di Campagna

23. Levante

24. Olly

25. Anna oxa

26. Will

27. Shari

28. Sethu

01.57 Dopo aver ricevuto il premio da Toti «Questo premio lo devo dividere con tutti, con l'orchestra e con il coro», Mengoni ripete la sua performance. Standing Ovation per lui

01.49 Ed ecco la top 5 delle cover

1. Marco Mengoni

2. Ultimo

3. Lazza

4. Giorgia

5. Mr Rain

01.47 Monologo bellissimo, intenso, vero peccato per l'orario

01.45 «Da qualche parte penso di essere una donna di me**da perchè non so cucinare e non ho fatto figli, che mi fa pensare che sono sbagliata ... penso che mi farai così felice che poi non mi farai mai così felice perchè le cose della vita non sono mai come te le sei immaginate. Quindi sarai una delusione...ma come parlo?»

01.40 «Passeggini, passegini ovunque con dentro sempre più neonati mostruosi. E poi ho capito che se non mi sbrigavo il tempo non ce l'avrei mai avuto. La parte più difficile di fare un figlio è immaginarselo... e se poi viene troppo diverso da me? Non so come fare, avere una mamma come me ti creerà un sacco di problemi. Io spero che se fossi maschio tu sia gay e io ti amerei tanto, forse sarebbe meglio di no perchè soffriresti. Odia il male. Non essere una di quelle creature troppo buone altrimenti dovrei passare tutta la vita a difenderti. Vorrei fare come la mia mamma che non mi faceva dormire nel suo lettone, dovrò essere forte.. »

01.40 Mologo della Francini «Quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata non sai mai cosa fare...devi festeggiare per forza. Non c'è spazio per la tua paura e la tua solitudine. Come l'albero di natale sempre acceso anche a luglio: una festa continua senza alcuna natività»

01.28 Ultima esibizione. Colla Zio e Ditonellapiaga – 'Salirò' di Daniele Silvestri

01.19 Paola e Chiara con Mark & Kremont – Medley di Paola&Chiara

01.17 Fiorello sdrammatizza sulla notizia del pacco bomba sospetto trovato vicino all'Ariston. «A 500 metri dall'Ariston, al tg ne hanno parlato, hanno trovato un pacco con dei proiettili... ma insomma gli artificieri lo hanno esaminato ed è tutto a posto», ammette Amadeus. «Erano i trucchi di Rosa Chemical» scherza lo showman

01.14 Collegamento con Fiorello che in via Asiagio è sotto un sacco a pelo «Ieri è passato un cinghiale e mi ha detto stai ancora qui?»

01.05 Le due cantanti regalano a Amadeus il disegno del tatuaggio che hanno fatto insieme dietro il collo per omaggiare Gigi D’Agostino. Il deejay, sta convivendo con un grave tumore come comunicato sui suoi social a dicembre 2021

01.04 Noemi, rossissima incita l'Ariston a tenere il tempo con le mani

01.02 Mara Sattei e Noemi – 'L’amour toujours' di Gigi D’Agostino

00.56 LDA con Alex Britti – 'Oggi sono io' di Britti

00.54 Sethu regala un grembiule ad Amadeus da parte di Fiorello ... sono tutti punti per il Fanta Sanrmeo

00.50 Sethu e Bnkr44 – 'Charlie fa surf' dei Baustelle ... che energia!

00.46 Gli Autogol ringraziano Jose, il figlio di Amadeus: «Grazie di avergli fatto vedere tutti i nostri video»

00.40 Anna Oxa con il deejay iLjard Shaba – 'Un’emozione da poco' di Anna Oxa

00.35 Levante e Renzo Rubino – 'Vivere' di Vasco Rossi

00.29 Tutto l'Ariston canta il ritornello di uno dei più grandi successi di Francesco Sarcina &Co

00.27 Modà con Le Vibrazioni – 'Vieni da me' de Le Vibrazioni

00.19 Rosa Chemical e Rose Villain – 'America' di Gianna Nannini

00.15 Come i veri influencer si festeggia 1 mln di follower con i palloncini

00.13 Spazio a Prima Festival Andrea Delogu e Jody Cecchetto. Un divertente cross over. Cecchetto padre ha scoperto Amadeus, e il conduttore battezzza su Rai 1 il figlio

01.11 Coma_Cose e Baustelle – 'Sarà perché ti amo' de I Ricchi e Poveri

00.05 Madame e Izi – 'Via del Campo' di Fabrizio De André

23.56 Mr Rain e Fasma – 'Qualcosa di grande' di Cesare Cremonini

23.50 Come avvenne per i Maneskin, Manuel Agnelli sale sul palco dell'Ariston con uno dei suoi ex concorrenti a X Factor: gIANMARIA con 'Quello che non c’è' degli Afterhours

23.40 Voce incredibile, performance da togliere il fiato, Mengoni mette le mani pesantemente sulla vittoria

23.35 Marco Mengoni e Kingdom Choir – 'Let it be' dei Beatles

23.27 I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – medley

23.22 Cambio d'abito per Chiara Francini, in rosso fuoco. Splendida, il commento di Morandi «Hai tutte le curve al punto giusto»

23.20 La Crescentini ringrazia la Fagnani per le parole usate nel suo monologo

23.16 Entra il cast di "Mare fuori" sulle scale Carolina Crescentini

23.11 Colapesce Dimartino e Carla Bruni – 'Azzurro' di Vito Pallavicini e Paolo Conte

23.01 Altro momento attesissimo Giorgia con Elisa - 'Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro'

22.58 Fedez in platea a salutare la mamma di JAx. Sul brano "Maria" Fedez e J Ax urlano «Giorgia legalizzala»

22.55 Articolo 31 e Fedez – 'Medley' degli Articolo 31

22.40 Leo Gassmann, Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo – Medley di Bennato

22.37 Si balla con La Rappresentante di lista

22.25 Amadeus in platea legge un racconto di Egea Haffner, la bambina con la valigia divenuta divenuta simbolo dell'esodo giuliano-dalmata. Oggi è il giorno del ricordo per l'eccidio delle Foibe

22.22 Arisa commenta sul finale «Abbiamo fatto un casino Gianlu»

22.17 Gianluca Grignani e Arisa – 'Destinazione Paradiso' di Grignani. Dirige Vessicchio. Ovazione dell'Ariston

22.15 Al termine della performance Salmo "restituisce" ad Amadeus il microfono che ha distrutto durante la prima serata

22.10 Shari e Salmo - 'Hai scelto il diavolo in me', medley di canzoni di Zucchero

22.07 Momento varietà con Chiara Francini e Amadeus che cantano insieme. L'attrice se la sta cavando davvero alla grande

22.01 La sorpresa è l'ingresso di Biagio Antonacci

21.59 Tananai con Biagio Antonacci - 'Vorrei cantare come Biagio Antonacci' di Simone Cristicchi

21.50 Le voci si fondono alla perfezione. Uno dei duetti meglio riusciti di questa sera21.48 Lazza, Emma e Laura Marzadori – 'La fine di Nesli', reinterpretata da Tiziano Ferro

21.43 Chiara Francini ora è pronta ad entrare, fisico mozzafiato

21.41 Ariston in piedi per cantare e ballare con Eros

21.39 Ramazzotti dimentica le parole della sua canzone "Un'emozione per sempre", «Sai che non me le ricordo?», corre ad abbracciarlo Ultimo

21.37 Uno dei duetti più attesi: Ultimo ed Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

21.36 Commento "tecnico" di Morandi «E' in forma la Cuccarini!»

21.32 La Cuccarini balla replicando i passi iconici de La notte vola

21.31 Olly e Lorella Cuccarini – 'La notte vola' di Lorella Cuccarini

21.29 La Francini sul palco con un vistoso cuore rosso gonfiabile con borsetta abbinata in perfetto stile Moschino «Vado di là a mettermi un cencino e torno»

21.28 Chiara Francini «Non voglio rinunciare all'umilità. Ha idea di chi ha sceso quelle scale? Io vorrei salirle piano piano»

21.26 «Capisco che sono lo swiffer degli incoveniente... ma dov'è?», ovviamente è una gag. La Francini è in platea

21.25 Amadeus presenta Chiara Francini, la co conduttrice di questa serata ... sulle scale non c'è

21.18 Consegna del Premio alla carriera per Peppino Di Capri «Grazie mille, lo aspettavo da tanto. Meglio tardi che mai»

21.13 Tutti in piedi per Peppino di Capri che questa sera riceve il premio alla carriera. Seduto al piano canta "Champagne"

21.07 Elodie e BigMama – 'American woman'. Elodie toglie il fiato ... e "ruba" una borsa alla conduttrice Serena Bortone come fece Piero Pelù. Gesto che le consente di aggiudicarsi il 'bonus Pelù' di 20 punti

21.05 Consegnare fiori ad Amandeus sono punti al Fanta Sanremo. Il conduttore ne fa dono alla sua Giovanna Civitillo

21.03 Tantissimo autotune per Will, manierismi da old school ma davvero meravigliosi per Zarrillo

20.59 Will e Michele Zarrillo - 'Cinque giorni' di Michele Zarrillo

20.57 Ariete ringrazia tutti e soprattutto Battiato «Grazie per averci lasciato tutto questo»

20.52 Prima duetto in gara Ariete e Sangiovanni - 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato

20.50 Riepilogo codici per il televoto

20.46 Morandi entra dalla platea vestito da maratoneta

20.44 Ingresso trionfale di Amadeus con una delle sue "sobrissime" giacche «Questa è la serata più bella»

20.40 Ci siamo, la diretta di Leggo della quarta serata del Festival puo cominciare. Buon divertimento

23.34 Giorno 4 anche per Anteprima Festival con la bellissima Andrea Delogu

20.28 Collegamento con Fiorello: «Più che Saremo con 58 cantanti in gara sembra il 1 maggio. Questa sera la nostra ultima puntata»

20.18 Collegamento con il TG1. Con Amadeus e Gianni Morandi questa sera c'è Chiara Francini

Fedez bloccato da Tiziano Ferro sui social fa un appello: «Ti prego, ti voglio bene»

Leo Gassmann, la stylist si dissocia «Non doveva stare solo in canotta». Ecco tutta la verità

Sanremo, diretta quarta serata: arrivano i duetti e le cover. Co conduttrice Chiara Francini

Sanremo le pagelle ai look: Shari Oops!...I Did It Again (6), Anna Oxa sul palco per caso, voto 3. A Gassmann, Mengoni e Elodie il premio hot

La scaletta e i duetti dei cantanti in gara

1. Ariete e Sangiovanni - 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato;

2. Will e Michele Zarrillo - 'Cinque giorni' di Michele Zarrillo;

3. Elodie e BigMama – 'American woman';

4. Olly e Lorella Cuccarini – 'La notte vola' di Lorella Cuccarini;

5. Ultimo ed Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti;

6. Lazza, Emma e Laura Marzadori – 'La fine di Nesli', reinterpretata da Tiziano Ferro;

7. Tananai con Biagio Antonacci - 'Vorrei cantare come Biagio Antonacci' di Simone Cristicchi;

8. Shari e Salmo - 'Hai scelto il diavolo in me', medley di canzoni di Zucchero;

9. Gianluca Grignani e Arisa – 'Destinazione Paradiso' di Grignani;

10. Leo Gassmann, Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo – Medley di Bennato;

11. Articolo 31 e Fedez – 'Medley' degli Articolo 31;

12. Giorgia con Elisa - 'Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro';

13. Colapesce Dimartino e Carla Bruni – 'Azzurro' di Vito Pallavicini e Paolo Conte;

14. I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – medley.

15. Marco Mengoni e Kingdom Choir – 'Let it be' dei Beatles;

16. Gianmaria e Manuel Agnelli – 'Quello che non c’è' degli Afterhours;

17. Mr Rain e Fasma – 'Qualcosa di grande' di Cesare Cremonini;

18. Madame e Izi – 'Via del Campo' di Fabrizio De André;

19. Coma_Cose e Baustelle – 'Sarà perché ti amo' de I Ricchi e Poveri;

20. Rosa Chemical e Rose Villain – 'America' di Gianna Nannini;

21. Modà con Le Vibrazioni – 'Vieni da me' de Le Vibrazioni;

22. Levante e Renzo Rubino – 'Vivere' di Vasco Rossi;

23. Anna Oxa con il deejay iLjard Shaba – 'Un’emozione da poco' di Anna Oxa;

24. Sethu e Bnkr44 – 'Charlie fa surf' dei Baustelle;

25. LDA con Alex Britti – 'Oggi sono io' di Britti;

26. Mara Sattei e Noemi – 'L’amour toujours' di Gigi D’Agostino;

27. Paola e Chiara con Mark & Kremont – Medley di Paola&Chiara;

28. Colla Zio e Ditonellapiaga – 'Salirò' di Daniele Silvestri;

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 02:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA