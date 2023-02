Gianluca Grignani, “Quando ti manca il fiato”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

È il settimo Sanremo per Gianluca Grignani (sesto da Big). La prima come big fu nel ’95 (ha esordito l'anno prima a Sanremo Giovani con "La mia storia tra le dita") con Destinazione Paradiso, brano che ha scelto per la serata delle cover in cui avrà ospite, insieme a lui, Arisa.

Il brano, scritto assieme a Enrico Melozzi, direttore d'orchestra del Festival, è un racconto autobiografico: una lettera commovente dedicata al papà che un giorno è andato via di casa. «Come va Gianluca? Ma no che non sto male ma quando accadrà tu verrai o no al mio funerale?».

Sanremo 2023, Gianluca Grignani: «Non vedo mio padre da 10 anni, spero non si senta male ascoltando il brano in diretta»



di G. Grignani - E. Melozzi

Mio padre tornava la sera

Ed era forte quando era in vena

Questo lo ricordo bene

Sì questo lo ricordo bene

Mio padre era uno dei tanti

Ma era il mio eroe quando mi sorrideva

Vivevamo ancora insieme

Questo lo ricordo bene



