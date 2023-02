Madame, ​“Il bene nel male”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Il bene nel male di Madame: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Madame nella musica, Francesca Calearo all'anagrafe, ritorna a Sanremo in gara dopo due anni dal suo debutto con “Voce”. “P*tt*na” era il titolo iniziale dell'inedito, cambiato in un secondo momento per evitare polemiche e critiche. Il bene nel male è un brano che parla di un amore finito: «Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita».

di Madame - N. Biasin - I. Sinigaglia - Madame



Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male



