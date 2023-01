Madame: «Foglio rosa». Gli hater: «Questo almeno è vero o è un green pass 2.0?»

di Redazione Web

Madame ancora una volta presa in giro dagli hater. La cantante ha raccontato su Twitter di aver preso il foglio rosa (prossima quindi a prendere la patente). Tuttavia gli utenti invece di congratularsi con l'artista hanno preferito ironizzare su quanto accaduto nelle scorse settimane a causa del presunto falso green pass.

«Questo è vero almeno?», si legge tra i commenti del social azzurro. Nessuna replica da parte della cantante, almeno fino al momento, che dopo aver confessato di non aver mai fatto il vaccino per il Covid è stata travolta da una valanga di critiche. Ma facciamo un passo indietro.

La cantante, all'anagrafe Francesca Calearo, è finita al centro di un'inchiesta della procura di Vicenza per falso ideologico dovuto alle false vaccinazion anti Covid. Lo scorso febbraio è avvenuto l'arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, tra i nomi dei pazienti in cura presso i loro studi c'è anche quello di Francesca Calearo - vero nome di Madame.

L'artista a seguito dell'inchiesta aveva deciso di spiegare ai suoi fan il motivo della mancata vaccinazione e dell'ottenimento del falso Green Pass: «Sono vittima della paura dei miei genitori», ha spiegato la giovane cantante sui social, sottolineando di essere ora «pronta a vaccinarmi» contro il Coronavirus.

La vicenda ha tenuto banco sulle pagine dei giornali per settimane, motivo per il quale Madame continua ad essere ancora oggi sotto accusa da parte degli hater. Se si sfogliano i commenti sotto al tweet, infatti, si leggono solo critiche e rimandi alla storia del green pass falso. Per gli hater, si tratta infatti di una vicenda troppo fresca per buttarla già nel dimenticatoio.

Foglio rosa ✔️ — madame (@sonolamadame1) January 30, 2023

