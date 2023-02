Mr Rain, “Supereroi”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Supereroi” di Mr Rain: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Al secolo Mattia Balardi, per la musica il nome d'arte è Mr. Rain (perché «scrivo solo quando piove»), multiplatino di Fiori di Chernobyl, 9.3, Meteoriti e Ipernova e 700 milioni di stream. Supereroi, il brano portato dall'artista al Festival di Sanremo, «vero e sincero», definito così da Francesco Facchinetti, con cui Mr. Rain inizia a lavorare proprio grazie a Supereroi.

Supereroi, il brano di Mr Rain



di M. Balardi - L. Vizzini - F. Abbate - M. Balardi - F. Abbate



Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te



