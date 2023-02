Marco Mengoni, a Ronciglione maxi-schermo e la canzone di Sanremo in filodiffusione per le strade

di Redazione web

Tutti fino a notte fonda per fare il tifo per Marco Mengoni. Ronciglione, il paese natale del cantante dato per favorito al Festival di Sanremo ed attualmente primo nella classifica transitoria, da giorni sta seguendo con grande partecipazione il percorso del suo beniamino. Mengoni, infatti, è molto legato al paese in provincia di Viterbo, dove ha ambientato anche il video di una delle sue hit, Muhammad Alì.

Tutti per Marco

Su Facebook è nato il gruppo Ronciglione per Marco, dove tutti i suoi concittadini, fanno le ore piccole per televotare il 34enne. In queste giorni il paese del viterbese, è allestito per celebrare il Carnevale, evento molto sentito, per cui per tutta Ronciglione c'è la la filodiffusione, che a tutte le ore manda in onda “Due Vite”, la canzone che al primo posto, per ora, in attesa dell'ultima votazione a notte fonda.

Maxi schermo

E per questa sera, sabato 11 febbraio alle 20.40, è stato allestito addirittura un maxi schermo, come fosse la finale dei mondiali di calcio, al teatro Ettore Petrolini per assistere alla finalissima del Festival.

