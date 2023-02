Mengoni, chi è The Kingdom Choir: ecco il coro gospel di Harry e Maghan

di Redazione web

Marco Mengoni duetterà con il Kingdom Choir nella quarta serata del Festival di Sanremo, serata dedicata ai duetti e alle cover. Il coro gospel, che il cantante ha scelto per accompagnarlo sul palco dell'Ariston, aveva cantanto anche a uno dei più celebri matrimoni di sempre: quello del principe Harry e Meghan Markle.

Sanremo, pacco bomba sospetto a 500 metri dall'Ariston (fuori dalla zona rossa di sicurezza)

Sanremo, Articolo 31 con Fedez e Ultimo con Ramazzotti. Marco Mengoni show con il coro gospel

Sanremo, le pagelle ai look della quarta serata: Chiara Francini gioca con Moschino

L'esibizione di Marco Mengoni con il Kingdom Choir

Marco Mengoni si esibirà insieme al Kingdom Choir sulle note del famosissimo brano dei Beatles "Let it Be". Il cantante, che è tra i papabili vincitori con la sua canzone "Due Vite", ha dichiarato di non vedere l'ora di cantare insieme al coro gospel. Il Kingdom Choir al matrimonio di Harry e Meghan (nel 2018) aveva cantanto "Stand by me".

Marco Mengoni e i social

In questa settimana di Sanremo, Marco Mengoni sta riscuotendo moltissimo successo anche sui social: il cantante ha raggiunto oltre 2 milioni di interazioni sul proprio profilo Instagram.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA