Sanremo 2023, Ultimo torna al Festival e smorza le polemiche: «Non cerco nessuna rivincita»

Mancano ormai poche ore all'inizio del Festival di Sanremo e mentre Amadeus sta scaldando i motori, sono in arrivo le star della musica. Ultimo, questa mattina, ha scritto un post dedicato a tutti i suoi followers, in cui si mostra sorridente e con lo sguardo sereno, incita a guardare la sua performance, smorzando le polemiche che lui stesso alimentò nel 2019 contro il voto della stampa accreditata, quando non arrivò sul gradino più alto del podio.

Contro le polemiche

«Sto partendo per Sanremo. Sto tornando per amore della musica e per il grande rispetto che nutro verso quel palco. Non cerco nessuna rivincita, voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con Sanremo e lasciare un ricordo diverso, un ricordo fatto di musica e non d’inutili polemiche», le parole del cantautore romano che si riferiscono a quanto accaduto durante la sua ultima partecipazione, nel 2019 quando arrivò secondo dietro a Mahmood.

Cosa accadde

Alla 69° edizione del Festival di Sanremo, Ultimo arrivò in secondo posizione, perché i voti della stampa e dei giurati d'onore ribaltarono il voto degli spettatori da casa, che lo preferirono al vincitore. Ultimo, infatti, era arrivato davanti a tutti con il 46,5%, seguito a distanza da Il Volo (39,4%) e Mahmood (14%). All'indomani della sconfitta, Ultimo si sfogò in un video su Instagram.

«Faccio questo video perché stanno scrivendo un sacco di cattiverie. Innanzitutto voglio ringraziare le tante persone che mi stanno inviando messaggi di amore, di affetto e di sostegno. Il discorso che faccio è molto semplice: la mia incazzatura è dipesa dal fatto che mi chiedo come sia possibile che il Festival di Sanremo dia l'opportunità di televotare da casa, dunque di spendere dei soldi, che la gente voti e spenda e io arrivi al 46,5%, poi un altro arriva al 14% e questa differenza viene ribaltata dal giudizio di giornalisti e da 8 persone, la giuria d'onore, che con la musica c'entrano poco o nulla» le parole piene di rabbia di Ultimo.

E ancora. «Quando è stato annunciato il terzo posto de Il Volo i giornalisti hanno esultato e urlato come fossero allo stadio. Mentre parlavo, mi hanno insultato. Com'è possibile che questa percentuale, più del 30%, sia ribaltata da dei giornalisti e da 8 persone? Mi viene da pensare che non il festival sia deciso dal popolo ma dai giornalisti».

Oggi serenità

Da quello sfogo sono passati quattro anni e Ultimo di oggi, ha fatto pace con quel secondo posto e nel post sui social, scrive ancora: «Lo dico anche ai miei fan: non vivetela come una gara. Io vinco ogni volta che vi vedo sotto il palco. ❤️ Godetevi la musica e godetevi Alba. Buon Sanremo a tutti, vi voglio bene! 🌅

