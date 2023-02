Sanremo, la scaletta della finale e l'ordine di uscita dei cantanti: prima Elodie, ultimo Sethu

di Redazione Web

Sanremo 2023, la finale. Il primo della classifica generale (provvisoria) si riconferma Marco Mengoni per quattro serate di seguito. Oggi, sabato 10 febbraio, la resa dei conti. Chi vincerà il leoncino d'oro?

Sul palco torneranno ad esibirsi tutti i 28 big in gara che riproporanno per la terza volta il loro inedito. La scaletta ufficiale della serata finale del Festival di Sanremo è in ordine alfabetico. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti in gara.

La scaletta ufficiale

1. Elodie - "Due": testo e significato

2. Colla Zio - "Non mi va": testo e significato

3. Mara Sattei - "Duemilaminuti": testo e significato

4. Tananai - "Tango": testo e significato

5. Colapesce Dimartino - "Splash": testo e significato

6. Giorgia - "Parole dette male": testo e significato

7. Modà - "Lasciami": testo e significato

8. Ultimo - "Alba": testo e significato

9. Lazza - "Cenere": testo e significato

10. Marco Mengoni - "Due vite": testo e significato

11. Rosa Chemical - "Made in Italy": testo e significato

12. I Cugini di Campagna - "Lettera 22": testo e significato

13. Madame - "Il bene nel male": testo e significato

14. Ariete - "Mare di guai": testo e significato

15. Mr. Rain - "Supereroi": testo e significato

16. Paola & Chiara - "Furore": testo e significato

17. Levante - "Vivo": testo e significato

18. LDA - "Se poi domani": testo e significato

19. Coma_Cose - "L'addio": testo e significato

20. Olly - "Polvere": testo e significato

21. Articolo 31 - "Un bel viaggio": testo e significato

22. Will - "Stupido": testo e significato

23. Leo Gassmann - "Terzo cuore": testo e significato

24. Gianmaria - "Mostro": testo e significato

25. Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)": testo e significato

26. Shari - "Egoista": testo e significato

27. Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato": testo e significato

28. Sethu - "Cause perse": testo e significato

