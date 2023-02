Chiara Ferragni, il prete social: «Lei a Sanremo? Scaccia le tentazioni della carne»

Anche un religioso, molto attivo sui social, per parlare con i fedeli, ma anche con chi la pensa diversamente, si è occupato di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Ma Don Claudio Centa, parroco nella piccola comunità montana di Pez, in provincia di Belluno, ha citato l'influencer per una ragione diversa dalle solite e più comuni: l'astinenza dal sesso. Si perché su Twitter, scrive Don Claudio: «Internet invaso dalle foto della Ferragni. Una la salvo e me la stampo: sarà il miglior rimedio per far sparire all’istante, quando sopraggiungono, le tentazioni della carne», si legge su Il Gazzettino.

Vestito che non piace

Il riferimento è probabilmente al vestito indossato durante la prima serata di Sanremo, martedì 7 febbraio, che riproduce il corpo nudo di Chiara Ferragni, in cui si vede il seno nudo ed il resto del suo fisico. Ebbene per il parroco, quel'immagine non sembra risvegliare ardori della carne, ma piuttosto servirebbe - a suo dire - ad allontanarli del tutto, a riportare la pace dei sensi.

Internet invaso dalle foto della Ferragni. Una la salvo e me la stampo: sarà il miglior rimedio per far sparire all’istante, quando sopraggiungono, le tentazioni della carne. — Claudio Centa (@ClaudioCenta1) February 8, 2023

Social al veleno

Un tweet aspramente critico quello del religioso, che seppure non sia offensivo e non produca alcun giudizio diretto nei confronti della co-conduttrice di Sanremo, certamente non è lusinghiero. Oltre 500 i like al tweet di Don Claudio e decine di tra commenti e retweet, molti dei quali apprezzano il suo commento social a cui il prete risponde, rimarcando il suo pensiero.

Al tweet di un utente che posta un fotomontaggio di Ferragni che indossa un involtino di carne, e scrive «Nutrirsi non è peccaminoso», il sacerdote replica: «E' la volta che divento vegeteriano», sottolineando di nuovo il suo non apprezzamento per la scelta dell'influencer.

E’ la volta che divento vegetariano. — Claudio Centa (@ClaudioCenta1) February 8, 2023

Ed ancora: «Si può usare anche per gli esorcismi». E Don Claudio mette molte faccine che ridono con le lacrime.

😂

Si può usare anche negli esorcismi per far scappare il maligno — Polterschei22🇮🇹🇭🇺🎹 (@filodiffusore) February 8, 2023

