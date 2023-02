Sanremo, diretta terza serata: Maneskin e Peppino Di Capri sul palco dell'Ariston. Attesa per il monologo di Paola Egonu sul razzismo

Sanremo, la terza serata del Festival in onda questa sera su Rai1 vedrà l'esibizione di tutti e 28 i cantanti in gara. A guidare la classifica, al momento c'è Marco Mengoni, ma tutto potrebbe cambiare visto che i giudizi questa volta sono affidati al televoto. La donna che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi sarà la pallavolista azzurra Paola Egonu con un monologo sul razzismo. Super ospiti i Maneskin e Peppino Di Capri.

Peppino Di Capri con Damiano dei Maneskin

Sanremo le pagelle ai look della seconda serata: Il grande ritorno di Paola e Chiara, voto 9. Rosa Chemical, tanto rumore per nulla, voto 6

La scaletta della terza serata di Sanremo

Paola e Chiara - "Furore"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Rosa Chemical - "Made in Italy"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Levante - "Vivo"

Tananai - "Tango"

Lazza - "Cenere"

LDA - "Se poi domani"

Madame - "Il bene nel male"

Ultimo - "Alba"

Elodie - "Due"

Mr Rain - "Supereroi"

Giorgia - "Parole dette male"

Colla Zio - "Non mi va"

Marco Mengoni - "Due vite"



La classifica generale di Sanremo



Marco Mengoni – Due vite

Colapesce Dimartino – Splash

Madame – Il bene nel male

Tananai – Tango

Elodie – Due

Coma_Cose – L’addio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Rosa Chemical – Made in Italy

Ultimo – Alba

Leo Gassman – Terzo cuore

Mara Sattei – Duemilaminuti

Colla zia – Non mi va

Paola e Chiara – Furore

Cugini di Campagna – Lettera 22

Levante – Vivo

Mr Rain – Supereroi

Articolo 31 – Un bel viaggio

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Ariete – Mare di guai

Modà – Lasciami

Gianmaria – Mostro

Olly – Polvere

LDA – Se poi domani

Will – Stupido

Anna Oxa- Sali

Shari – Egoista

Sethu – Cause perse

