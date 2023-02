Paola Egonu a Sanremo: «Italia paese razzista? Sì, ma sta migliorando»

«Non voglio fare la vittima o polemiche. Voglio dire come stanno le cose», queste le parole di Paola Egonu durante la conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo.

Paola Egonu: «L'Italia è un Paese razzista? Sì, lo è». Stasera il monologo a Sanremo

Sanremo, Ultimo è decimo in classifica. Lo sfogo su Instagram: «Quando loro...»

Fedez, l'omaggio a Gianluca Vialli da Sanremo: le parole che fanno commuovere

La conferenza stampa

«L'Italia è un Paese razzista, che sta migliorando. Non voglio alimentare polemica o fare la vittima ma semplicemente dire come stanno le cose. Non significa che tutti siano razzisti, o tutti cattivi»: ha asserito Paola Egonu, campionessa di volley, che questa sera sarà co-conduttrice nella terza serata del Festival di Sanremo.

(askanews)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA