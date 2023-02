Sanremo, Ultimo è decimo in classifica. Lo sfogo su Instagram: «Quando loro...»

di Redazione Web

Ultimo torna a “provocare” la sala Stampa, ma questa volta lo fa per strappare una risata. Il cantautore, dato per favorito prima che iniziasse la 73esima edizione del Festival, si è posizionato decimo nella classifica generale (e provvisoria) con il brano intitolato Alba.

In due stories condivise su Instagram il cantante ha commentato la sua posizione ricordando la lite di quattro anni fa avvenuta in conferenza stampa dopo la vittoria di Mahmood.

Le storie su Instagram

In una prima storia Ultimo ha condiviso la classifica generale mandata in onda durante la seconda serata di Sanremo (dopo che tutti i 28 big in gara si sono esibiti) e ha scritto: «Quando loro...», commentando il suo decimo posto. Nella storia successiva, Niccolò Moriconi (in arte Ultimo) ha condiviso uno screen della lite avvenuta con i giornalisti durante la conferenza stampa di chiusura del Festival 2019 e ha scritto: «E allora tu...». Poi si è mostrato sorridente e ha concluso: «Si scherza», taggando il profilo ufficiale di Sanremo.

La lite con i giornalisti

Il riferimento è alla polemica scoppiata con i giornalisti nel 2019 dopo essersi classificato al secondo posto (dopo Mahmood e prima de Il Volo): «Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto il c...», aveva asserito il cantante creando il caos in sala Stampa. E in conclusione: «Sono contento per il ragazzo Mahmood e di aver partecipato».

