Fedez, l'omaggio a Gianluca Vialli da Sanremo: le parole che fanno commuovere

Ieri sera, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Fedez ha fatto un'apparizione rivolgendo frecciatine a vari personaggi pubblici, tra cui il Codacons, la ministra Roccella e l'onorevole Maddalena Morgante. Nel suo freestyle, Fedez si è definito un "Napoleone con la sindrome del nano" e ha parlato anche della sua esperienza con il tumore.

L'omaggio a Vialli

Inoltre, ha criticato l'utilizzo dei soldi dei contribuenti e ha chiuso rendendo omaggio a Gianluca Vialli, che gli ha dato la forza per superare i suoi problemi di salute. «Ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto, e se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto. È il ricordo di Gianluca che porto su questo palco», ha dichiarato Fedez, facendo commuovere non poche persone.

«Aspetto chi criticherà anche questo. Qualche minuto di spettacolo e un omaggio a un grande Campione», ha commentato uno spettatore su Twitter.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 12:12

