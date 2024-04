Amici 23, anticipazioni serale: gli spoiler della sesta puntata. Ecco chi è stato eliminato, gli ospiti e una sorpresa speciale

Tutto pronto per il sesto serale di Amici 23 in onda sabato 27 aprile. Come da tradizione, nonostante il giorno di festa del 25 aprile, e nonostgante non sia andato in onda il daytime, oggi si svolgeranno regolarmente le registrazioni. Grazie alle "talpe" di AmiciNews possiamo scoprire gli spoiler, gli eliminati, gli ospiti e le sorprese riservate agli allievi della classe più spiata d'Italia.

La scorsa settimana è uscita Gaia, temporanemante sostituita dalla ballerina Aurora a causa si un infortunio. Sabato sera chi uscirà? Il team Rudy Zerbi - Alessandra Celentano riuscirà a mantenere lo scettro dell'imbattibilità? Scopritelo con noi.