Sarah Toscano, i timori del papà per il futuro della cantante: «Quello che ho visto in tv mi ha lasciato di sasso»

Di recente, il padre della cantante Sarah Toscano è stato intervistato dal Settimanale DiPiù, dove ha svelato alcune delle sue più grandi paure su sua figlia: «La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. […] Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management».





Amici 23, cambia la semifinale: la modifica al regolamento sul vincitore. Cosa potrebbe accadere nella finale

Le parole del papà di Sarah

Inoltre, il padre della Toscano ha rivelato che il bacio che sua figlia diede a Holy Francisco lo lasciò di sasso.

Photo Credits: Ufficio Stampa Amici - Music by Korben

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA