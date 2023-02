Paola Egonu: «L'Italia è un Paese razzista? Sì, lo è». Stasera il monologo a Sanremo

di Redazione Web

Paola Egonu senza peli sulla lingua. Durante la conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo la pallavolista italiana ha risposto alle diverse domande e curiosità poste dai giornalisti. Tra queste, Paola ha risposto, con sincerità, a una domanda legata al razzismo in Italia.

La conferenza stampa

«Ma l'Italia è un paese razzista?», hanno chiesto a Paola Egonu. La pallavolista dopo aver tentennato per alcuni secondi, ha risposto schiettamente: «Si credo che l'Italia sia un Paese razzista, anche se sta migliorando su questo punto di vista. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, ma dire come semplice stanno le cose», ha concluso Paola annunciando poi piccoli dettagli sul monologo di questa sera che ha scritto da sola: «Mi racconto a 360 gradi».

