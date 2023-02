Fedez strappa la foto di Bignami, Selvaggia Lucarelli sta con il viceministro: «Si è scusato più volte»

di Redazione Web

Selvaggia Lucarelli ha commentato (in modo velato) l'esibizione di Fedez a Sanremo. Durante la seconda serata del Festival, il rapper in collegamento dalla Costa Crociere, ormeggiata al largo di Sanremo, ha presentato il suo nuovo singolo: “Problemi con tutti”.

Nel testo della canzone c'è - tra gli altri - un riferimento al viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami: «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler». Fedez si riferisce a un episodio del passato dell'onorevole, e sul palco porta una foto che lo testimonia (per poi strapparla a fine esibizione) in cui Bignami indossa una divisa nazista con tanto di svastica al braccio.

Il post di Selvaggia Lucarelli

«Provo profonda vergogna per quelle immagini». Selvaggia Lucarelli ha riportato una dichiarazione rilasciata da Bignami, in cui il viceministro ammette di essersi scusato più volte in passato per la foto in cui veste la divisa da nazista.

«Essere raffiguato in quel modo non mi appartiene», queste le parole del viceministro che Selvaggia ha riportato sul suo profilo social dopo l'esibizione di Fedez a Sanremo. Nessun commento aggiuntivo, ma il suo pensiero a riguardo è stato chiarito.

Fedez prima di chiudere il collegamento con Amadeus ha puntualizzato: «Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto», ha precisato il cantante alla fine della sua esibizione dopo aver stracciato la foto di Bignami.

