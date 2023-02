Angelo Duro a Sanremo: «Amadeus mi ha detto che posso dire quello che voglio: è mezzanotte, grazie al c***»

Amadeus invita a cambiare canale, con ironia, perchè non vuole che «qualcuno si possa offendere» per i contenuti che Angelo Duro dirà sul palco di Sanremo. Il comico dopo un minuto di silenzio inzia con il suo pezzo.

Fedez, Problemi con tutti: «Forse è meglio il viceministro vestito da Hitler?». E straccia la foto di Bignami. Poi: mi assumo la responsabilità



Cosa ha detto Angelo Duro

«Sto cretino mi fa venire dopo mezzanotte e ha detto pure che posso dire quello che voglio, grazie al c***o». Il suo è un pezzo che attacca chi si fa gioco dei precari e sottolineando che lui ora non lo è più perchè si esibisce in tutti i teatri. «Offende» i laureati che hanno scelto di restare a casa. Poi dice di avercela fatta perchè è il secondo genito, una sottile ironia sulle gerarchie nelle famiglie italiane dove gli ultimi figli sono quelli che ce la fanno perchè hanno la scorza più dura.





Lui dice che è un duro, perchè non ha tatuaggi e si spoglia per farlo vedere a tutti. «Questa è la vera trasgressione, fotografate pure». Dice di essere astemio, perchè «è facile dire stupidaggine da ubriachi». Lui non tradisce, è con la stessa ragazza da 14 anni «Non sono come quei maschi che mettono le corna e poi non dicono nulla, magari vi fanno le coccole. Hanno paura di voi donne». Invita le persone a imparare a dire le cose: «Dite come volete l'orgasmo, dura 5 secondi. La vita gira tutto intorno a quei famosi 5 secondi. Pensa se duravano un minuto». «Donne non dovete avere pregiudizi contro le prostitute perchè possono salvarvi il matrimonio», sottolinea con una sottile ironia il comico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 06:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA