Sanremo, Selvaggia Lucarelli contro Francesca Fagnani: «Totalmente fuori ruolo, è l'Ariston la vera Belva»

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Francesca Fagnani che è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo. Secondo la giornalista la sua collega non starebbe rivestendo al meglio il ruolo affianco di Amadeus. Ieri sera, c'è stata Chiara Ferragni che anche sui social ha riscosso molto più successo.

Francesca Fagnani e il monologo

Francesca Fagnani è la "spalla" che Amadeus ha scelto per accompagnarlo in una delle serate del Festival. La giornalista sul palco è parsa spigliata e nemmeno troppo emozionata quando ha tenuto il suo monologo sulle carceri, ma secondo l'opinione di Selvaggia Lucarelli, l'Ariston non sarebbe proprio il suo posto. La giornalista su Instagram ha scritto: «Francesca Fagnani totalmente fuori ruolo, Sanremo è la belva più belva di tutte».

Le co-conduttrici

Francesca Fagnani sta accompagnando Amadeus nella seconda serata del Festival mentre domani, giovedì 9 febbraio ci sarà la pallavolista Paola Egonu.

