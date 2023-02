Fedez contro tutti, il Codacons ironizza: «Grazie per averci portato al Festival». Ecco il testo completo

Il breve pezzo di Fedez di ieri sera a Sanremo aveva diversi destinatari: dal viceministro Galeazzo Bignami, di cui ha sventolato (e poi strappato) la foto vestito da nazista, al Codacons, nemico storico del rapper e marito di Chiara Ferragni. E proprio il Codacons questa mattina non ha tardato a reagire, con una nota in cui tira in ballo la par condicio e le norme in tema di propaganda elettorale, a pochi giorni dalle elezioni regionali.

Il Codacons ancora contro Fedez

«La responsabilità di eventuali violazioni delle norme in tema di propaganda elettorale è in capo alla Rai, e l'azienda dovrà valutare i provvedimenti da adottare nel caso in cui partecipanti o ospiti del Festival abbiano violato i regolamenti cercando di influenzare i risultati delle prossime elezioni», afferma il Codacons andando contro Fedez per il testo in cui ha polemizzato con diversi esponenti del governo, strappando in diretta la foto del viceministro Galeazzo Bignami. Poi una lisciatina di pelo: «Quanto agli attacchi e alle critiche politiche contenute nell'intervento di Fedez, riteniamo si tratti di espressione della libertà di pensiero», sottolinea il presidente del Codacons Carlo Rienzi.



Il Codacons poi ironizza e «ringrazia Fedez e promuove l'intervento del rapper durante la puntata di ieri del Festival di Sanremo», nel corso del quale il rapper si è rivolto in modo diretto all'associazione dei consumatori. «Al di là della scarsa qualità musicale, la 'canzone' di Fedez ci è piaciuta -dice senza mezzi termini il presidente Carlo Rienzi - Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti».



Allo stesso modo, prosegue l'associazione, «ringraziamo Fiorello e Amadeus che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del Codacons, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante associazione di difesa civica in Italia, il cui acronimo 'codacons' contiene proprio la 'difesa dei diritti dei consumatori e dell'ambiente', due valori costituzionali essenziali la cui diffusione alla generalità dei cittadini aiuta proprio ad accrescere i diritti e creare le condizioni per un ambiente più vivibile e per la salvezza di un pianeta distrutto dalla mano dell'uomo».

Fedez contro tutti, il testo completo del brano

Questo il testo del brano di Fedez. «Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar e il barista chiede: Ciao Fedez che cosa ti preparo?. Ah, è il ritorno del coglione sulla traccia, ma quello a cui nessuno l'ha detto in faccia. Che non è un fake, e non fa i video con la scaccia, vieni a prenderti il perdono dalle mie braccia. Scendo dal catamarano con la carta in mano, Sono Napoleone con la sindrome del nano, decido io quando venire, bro, me lo preparo come Matteo Messina Denaro.



Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, free the nipples come Victoria dei Maneskin. Frate, non sei primo in niente se sei primo in Fimi, chè nella vita tutto ha un prezzo pure gli streaming. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io, l'ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto. Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 10:38

