Paola e Chiara, la reunion è un tuffo nel passato. Ma la "pace" dura poco: «Non ne poteva più»

La reunion tra Paola e Chiara sul palco di Sanremo ha fatto sognare un'intera generazione, quella cresciuta con i tormentoni delle sorelle milanesi, che ieri sera è stata catapultata in un turbine di ricordi e nostalgia. Ma anche di domande, come «a quando il primo litigio?» tra il duo che non ri riuniva dal 2013. Un piccolo assaggio è arrivato subito dopo l'esibizione dell'Ariston, mentre le due cantanti sono state ospiti di Ema Stokholma su Rai Radio2.

Paola prende in giro Chiara

Paola e Chiara hanno annunciato l'uscita del video di Furore, la canzone che hanno portato in gara al Festival di Sanremo, e Paola non ha perso occasione per prendere in giro la sorella: «Ragazzi posso dire che non ne poteva più? In ogni intervista che facciamo dice (con voce che imita quella di Chiara) "comunque la sera che cantiamo esce il video"». Chiara si fa una risata, e la pace continua a regnare sovrana.

I commenti sui social

Intanto sui social la performance riscuote successo: il ritornello di Furore entra nella testa, il balletto è già un tormentone e c'è chi parla di Paola e Chiara come le candidate perfette all'Eurovision. Daniela Collu rivolge persino un pensiero a Raffaella Carrà: «Sorride e vi protegge da lassù», scrive su Twitter.

RAFFAELLA CARRÀ SORRIDE E VI PROTEGGE DA LASSÙ #PaolaeChiara #Sanremo2023 — Daniela Collu (@stazzitta) February 8, 2023

Per dire ma per quello che si è visto negli ultimi anni all’Eurovision io penso che le uniche che potrebbero spaccare siano Paola e Chiara #Sanremo2023 — Maria chiara Pagano (@MariachiaraPag4) February 9, 2023

