Gianluca Grignani come Blanco, non sente la sua voce: «A 50 anni sai come si fa, a 20 no»







Gianluca Grignani ferma la sua performance per un problema tenico: «A 20 anni non avrei saputo farlo, a 50 sì», queste le parole del cantante che ha giustificato, indirettamente, quanto accaduto durante la prima serata del Festival con Blanco. Cosa è successo Gianluca Grignani quarto in ordine di uscita ha iniziato la performance interrompendola dopo poco per aver riscontrato un problema tecnico. Ha interrotto la musica e ha chiesto alla regia di poter ricominciare chiedendo scusa: «Colpa mia che mi sono fatto abbassare troppo la voce dal fonico di palco prima di salire. A 50 anni ho imparato come si fa». Poi, dopo aver completato l'esibizione si è voltato di spalle mostrando la scritta incisa sulla giacca: "No war". Lascia il palco, poi ritorna dopo pochi secondi per ritirare i fiori e li lancia al pubblico. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 21:37

