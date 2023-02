Sanremo, la classifica: Marco Mengoni primo, poi Colapesce Dimartino, terza Madame. Bufera Fedez

La "vendetta" di Fedez dopo la censura durante il concerto del 1 maggio dà la scossa alla seconda serata del festival di Sanremo un po' sotto tono rispetto alla prima. Intenso il monologo sul carcere minorile di Francesca Fagnani. L'Ariston balla con i Black Eyed Peas e i tre mostri sacri: Morandi, Ranieri e Al Bano.

Fedez, Problemi con tutti: «Forse è meglio il viceministro vestito da Hitler?». E straccia la foto di Bignami. Poi: mi assumo la responsabilità

Sanremo, diretta seconda sera

01.40 La diretta di Leggo della seconda serata del Festival di Sanremo termina qui. Appuntamento a domani sera. Grazie per essere stati con noi

01.37 Marco Mengoni saldo al primo posto, secondo posto per Colapesce Dimartino, terza Madame

01.35 e ora la prima top 5

1 Marco Mengoni

2 Colapesce Dimartino

3 Madame

4 Tananai

5 Elodie

01.33 è il momento di scoprire la classifica generale

6 Coma_Cose

7 Lazza

8 Giorgia

9 Rosa Chemical

10 Ultimo

11 Leo Gassmann

12 Mara Sattei

13 Collazio

14 Paola e Chiara

15 Cugini di Campagna

16 Levante

17 Mr Rain

18 Articolo 31

19 Gianluca Grignani

20 Ariete

21 Modà

22 gIANMARIA

23 Olly

24 LDa

25 Will

26 Anna Oxa

27 Shari

28 Sethu

01.32 La differenza che c'è tra un cantante è l'altro è minima, quindi questa classifica potrebbe essere completamente stravolta

01.24 La top 5 di questa sera

1 Colapesce Dimartino

2 Madame

3 Tananai

4 Lazza

5 Giorgia

01.23 La classifica parziale di questa sera



6 Rosa Chemical

7 Paola e Chiara

8 Levante

9 Articolo 31

10 Modà

11 LDA

12 Will

13 Shari

14 Sethu

01.21 domanda da super belva: «Come ci si sente ad essere il marito di quella che è considerata la Yoko Ono italiana?», Amadeus «Benissimo»

01.19 Tocca ad Amadeus passare sotto le grinfie della Fagnani «Di lei hanno detto è un'acqua cheta, è un complimento o il contrario?», «Lo ritengo un complimento, le acque chete distruggono i ponti». Momento cultura con richiesta di tempi verbali

01.16 Decisamente in ritardo sulla scaletta ancora niente classifica, spazio al momento "Belve" con Morandi che racconta di quando se l'è fatta sotto durante un concerto in Calabria

01.10 Si torna alla musica con gli highlights dei 14 brani in gara

01.08 Amadeus «Può darsi che la sua carriera inizi ora e la mia finisca». Morandi pietrificato «E' stato forte, mi ha fatto riflettere» ... si scherza.

00.58 Mentre prosegue nel suo monologo Angelo Duro si abbassa i pantaloni e resta in mutande «Sono trasgressivo perchè non ho tatuaggi».

00.53 L'irriverente comicità di Angelo Duro «Mi ha fatto uscire all'una, e grazie al ca**o che posso dire tutto! Fammi uscire alle 9 se c'hai coraggio sto cretino!»

00.51 Amadeus invita «Seriamente a cambiare canale. Un invito rivolto ai moralisti, a quelli che si indignano, perchè sta per arrivare un comico particolare, così noi ridiamo e voi non brontolate. Oppure spegnete la tv e andate a dormire, è una vostra scelta libera, vi do tre secondi, non avete cambiato canale? E allora beccatevi Angelo Duro»

00.40 "furore"... anche di glitter che contagia persino il loro maestro

00.39 A chiudere la seconda serata del Festival di Sanremo Paola e Chiara

00.30 Cambio d'abito per la Fagnani, si scherza sul suo compagno Enrico Mentana

00.22 Rosa Chemical «Volevo dedcare questa canzone a chi almeno una volta nella vita si è sentito sbagliato e invece era solo diverso»

00.18 Rosa Chemical prima di cantare ringrazia Amadeus «Ci tenevo per tutte le belle parole spese per me»

00.04 Collegamento con Fiorello: «La ferragni mi ha ispirito voglio pure io la scritto dietro il vestito "pensati sveglio". Stasera p andato bene...Fedez ti ha tolto le castagne da fuoco». Fuoriclasse!

23.59 Urlo liberatorio sul finale, qualche timido fischio dal pubblico

23.42 Ritorno alle origini per Fedez con FreeStyle «Ciao Codacons guarda come mi diverto». Momento inatteso che satenerà bufera , il rapper strappa la foto del viceministro alle Infrastrutture Gaelazzo Bignami poi l'ammissione «Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto»

23.34 Chiamarlo monologo è in effetti un po' riduttivo, è racconto, un lavoro a più mani preparato insieme ad alcuni detenuti del carcere minorile di Nisida

23.33 «Se non faremo in modo che chi esce dal carcere sia meglio di come è entrato sarà un fallimento per tutti... conviene a tutti che quel rapinatore, quello psacciatore una volta fuori cambi mestiere. Grazie».

23.31 «Lo Stato dovrebbe combattere la disprsione scolastica... è una questione di uguaglianza. Lo Stato dovrebbe essere più sexy dell'illegalità. Ho chiesto avete altri sogni? "dottorè a Uomini e Donne, perchè si fa acchiappanza"... In Italia la prigione, salco qualche eccezione, serve a punire e non a educare»

23.28 Monologo della Fagnani «Non tutte le parole sono uguali...». La giornalista legge le parole dei ragazzi del carcere di Nisida

23.21 Collegamento con Rai Radio 2

23.18 Momento dedicato alle olimpiadi di Milano - Cortina 2026. Questa sera si sceglie la mascotte

23.11 La parola all'interprete Bruno che presenta il nuovo singolo dei BEP "Simply The Best"

23.10 «L'Italia è bellissima e le persone sono meravigliose. Vorrei ringraziare l'Italia, ci osno delle città bellissime e avete scelto di averci questa sera. Grazie per averci voluti nel 2004 e ora nel 2003. Ci sono due persona a cui voglio dire quanto gli voglio bene zio Tony Renis e mio fratello Stefano, ti voglio bene!»

23.01 Si balla sulle note di Mamacita, Don’t you worry e I gotta feeling. Il gruppo si esibisce senza Fergie che ha abbandonato il gruppo da diversi anni, ma la sua assenza si sente

22.58 Amadeus in mezzo al pubblico ... immagini che ci erano davvero mancate, presenta i Black Eyed Peas. (Scaletta cambiata!)

22.43 Cambio d'abito per la Fagnani, questa volta sceglie i pantaloni e un top incrociato e scherza con Amadeus sulle quote dei bookmaker «Ma lo sai che scommettono sul fatto che possa cadere? Non vorrei deluderli. Scommettono anche sul tuo intimo»

22.37 Sul Suzuki Stage arriva Gianni Morandi insieme a Francesco Renga e Nek che cantano un Medley de La tua bellezza e Fatti avanti amore

2.26 Pegah scoglie i capelli «Per la libertà». Momento intenso e carico di significato. Pubblicità

22.25 Entra Drusilla che prende la mano di Pegah e insieme proseguono un doloro monologo «Per ballare in strada si rischiano 10 anni di prigione. In Iran si paga con la vita il desiderio di esprimere la proprio femminilità. Più di 20 milioni di persone sono sotto la soglia di povertà. In prigione ci sono più 18mila intellettuali e dissidenti che spariscono nel silenzio. In Iran ci sono 1 milione di profughi afghani.Se si è omosessuali si rischia l'impiccagione»

22.22 Monologo di Pegah Mushir Pour, attivista italo-iraniana che dall’età di 8 anni si è trasferita insieme alla sua famiglia da Teheran, la capitale dell’Iran, alla Basilicata «Mi chiamo Pegah, italiana di origine iraniana, nata tra i racconti del “Libro dei Re” cresciuta tra i versi de “La Divina Commedia”. In Iran non avrei potuto parlare da un palcoscenico perché sarei stata arrestata o forse addirittura uccisa. Per questo ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta nella repressione. Io mi chiedo esiste un paradiso forzato? Da noi si. Come si può chiamare un posto dove un regime uccide persino i bambini? Voglio ricordare al mondo che la musica è un diritto umano e per spiegare meglio quello che i miei coetanei stanno vivendo vorrei usare la melodia e le parole di una canzone diventata l’inno della rivoluzione, Baraye di Shervin Hajipour.»

22.13 Gag poco riuscita tra Morandi e Amadeus sul "capitano della nave"

22.07 J Ax con gli occhi lucidi, Amadeus «Non lasciatevi più»

21.53 Al Bano «Devo tutto a Sanremo, tutte le miei gioie e la mia rinascita». Flessioni per Al Bano

21.52 Chiusura finale con Ranieri - Al Bano - Morandi che cantano insieme "Il nostro concerto"

21.49 «Ancora se lo litigano le donne» scherza la Fagnani

21.48 Il 18 maggio Al Bano compirà 80 anni ...«4 volte 20 anni», . Al Bano spegne le candeline per i suoi 4 volte 20 anni, le torte sono una creazione e del re cioccolato, Ernst Knam

21.47 Tutti in piedi!

21.44 Chiude Al Bano con "E' la mia vita"

21.42 Ranieri lascia il centro del palco a Morandi che canta "Uno su mille"

21.35 I tre mostri sacri della musica italiana insieme sul palco per la prima volta: Andavo a cento all'ora, Se bruciasse la città, Mattino, Rose rosse, Scende la pioggia, Felicità, è una sfida tra hit, acuti e cori del pubblico. A Perdere l'amore, cantata con Ranieri da tutto il teatro, fa eco Morandi che emoziona con Uno su mille. Chiude Al Bano con È la mia vita.

21.32 Ariston in piedi

21.31 Per Al Bano ovviamente "Nel sole"

21.29 In platea anche Massimo Ranieri con "Vent'anni". Carezza Giovanna Civitillo

21.27 Per la prima volta insieme il magico trio composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Si parte con uno dei grandi successi di Morandi "In ginocchio da te" direttamente dalla platea. Bagno di folla per lui

21.19 Francesca Fagnani fa il suo ingresso con una scollatura vertiginosa «Vengo in pace stai sereno ... Sono emozionatissima. Infatti ho fatto un paio di chiamate a persone che possono capirmi, Ciuri, cintura nera di ansia, che mi ha detto di farmi mezzo bichchiere di frizzantino. Sul tema scala mi sono rivolta a Drusilla, E lei mi ha detto che la nonna diceva sempre che una donna che guarda i gradini non è degna, e io li ho guardati tutti»

21.08 Di Leva scherza «Amedè ma a - 13 fa freddo?»

21.07 Con Francesco Arca il promo alla nuova fiction di Rai 1 "Resta con me", insieme al giovanissimo Mario Di Leva che gli regala la maglia del Napoli (Amandeus è interista ndr)

20.49 «C'è ancora qualche petalo» scherza Morandi dopo l'affair Blanco. Il cantante intona "Grazie dei Fior"

23.48 Strepitoso Gianni Morandi che arriva con la scopa

20.46 Ingresso di Amadeus quasi di corsa «Il vostro applauso e come se non fosse mai terminato da ieri sera. Siamo stati inondati di affetto continuo e indescrivibile. Siamo orgogliosi di far parte della Rai»

21.45 Sigla. Benvenuti al live blogging di Leggo sulla seconda serata del festival di Sanremo

20.34 Manca pochissimo, è il momento di Prima Festival con una bellissima Andrea Delogu

20.15 Collegamento con Fiorello ««Li ho io gli scheletri di Amadeus!»

20.14 Il primo assaggio della seconda serata di Sanremo arriva con il collegamento che Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani fanno con il tg1. «Questo ragazzo non ha scheletri ... ho cercato» scherza la Fagnagni

La scaletta della seconda serata

Questo l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella seconda serata del festival di Sanremo. A giudicarli - come nella prima serata - saranno i giornalisti accreditati al Festival, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web. Al termine della serata avremo la classifica definitiva con tutti e 28 i cantanti in gara:

Will – Stupido

Modà – Lasciami

SetHu – Cause perse

Articolo 31 – Un bel viaggio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Colapesce e Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il Bene nel Male

Levante – Vivo

Tananai – Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola e Chiara – Furore

Gli Ospiti

Trio inedito questa sera con Al Bano e Massimo Ranieri che si uniranno a Gianni Morandi, per esaudire il sogno che il cantante di Cellino San Marco coltiva da più di vent'anni: un pezzo di storia della musica italiana, condensato in alcuni dei loro successi senza tempo, da C'era un ragazzo a Nel sole, a Perdere l'amore.

I primi super ospiti stranienri sono i Black Eyed Peas, sei Grammy alle spalle, che promette di far ballare il pubblico in sala e a casa. Il loro ultimo album, Elevation, uscito lo scorso novembre, contiene brani da milioni di stream come Simply the Best con Anitta ed El Alfa e Don't You Worry con Shakira e il produttore e dj David Guetta.

La quota comicità è affidata a Angelo Duro mentre lo spazio fiction sarà affidato a Francesco Arca, vicequestore in forza alla mobile di Napoli nella nuova serie Resta con me, in arrivo su Rai1 dal 19 febbraio.

Dopo Salmo e Piero Pelù questa sera vedremo: sulla Costa Smeralda si esibirà Fedez, sul Suzuki stage di Piazza Colombo ci saranno Nek e Francesco Renga, che hanno appena annunciato un nuovo singolo insieme in uscita a marzo dedicato ai loro figli.

