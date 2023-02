Gianluca Grignani, bufera social: «Ha bestemmiato?» Lui risponde così

di Redazione web

Gianluca Grignani nell'occhio del ciclone del tam tam dei social per una frase detta, o meglio non detta, subito dopo la sua esibizione sul palco dell'Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo.

Alcuni fan sui social sostengono che Grignani abbia bestemmiato. Pronta la replica del cantante che sostiene di non aver bestemmiato, ma di aver detto «porto via» i fiori mentre li prendeva dalle mani di Amadeus, per poi scendere le scale del palco e lanciare il mazzo di fiori verso il pubblico.

Gianluca Grignani come Blanco, non sente la sua voce: «A 50 anni sai come si fa, a 20 no»

Maneskin a Sanremo, il lato B di Victoria De Angelis (con le calze rotte) fa impazzire i fan

Gianluca Grignani, ecco cosa ha detto

«Non so chi si é inventato questa cosa, ho detto "porto via" prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto», ha detto Gianluca Grignani spegnendo così ogni polemica su quanto accaduto dopo la sua esibizione sul palco di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA