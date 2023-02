Sangiovanni a Sanremo, look elegante e sorriso ammaliante nel duetto con Gianni Morandi

di Redazione web

Bello e impossibile. Sangiovanni scende le sale del teatro Ariston e ammalia tutti con la sua eleganza. Smoking nero i doppiopetto, camicia bianca e capelli gelatinati: l'eleganza e la bellezza di Sangiovanni non ha eguali. Tra look stravaganti e super innovativi, l'ex talento di Amici si è sicuramente distinto.

Stavolta, però, non è in gara. Il cantante è nuovamente sul palco del Festival per cantare una storica hit di Gianni Morandi. I due, infatti si sono esibiti nella canzone "Fatti mandare dalla mamma".

Sul palco

Sangiovanni si è mostrato in pendant con Gianni Morandi, vestito in modo elegante e sobrio con un colore però diverso. Il co conduttore della 73^ edizione del festival di Sanremo, infatti, ha scelto di vestire uno smoking rosso per esibirsi col giovane cantante. Reduce dall'ottima esperienza dello scorso anno, quando Sangiovanni ha partecipato al Festival col brano "Farfalle", il cantante ha avuto un enorme successo anche successivamente. Tra concerti, ospitate, hit e novità, l'ultimo anno è stato per Sangiovanni pieno di soddisfazioni.

