Sanremo 2023, litigio dietro le quinte: «Ha lanciato un bicchiere d'acqua addosso all'altra. I protagonisti sono A. e M.»

«Le iniziali di chi ha lanciato il bicchiere d'acqua e chi ha avuto il bagno, ve le meritate! anche perchè ci state inondando di messaggi..», scrive l'esperta di gossip Deianira su Instagram, riferendosi alla voce che sta circolando su un litigio avvenuto dietro le quinte tra due big durante la terza serata del festival di Sanremo 2023. Ma chi sarebbero? I presunti nomi sarebbero Anna Oxa e Madame. Ma cosa è successo?

Litigio dietro le quinte di Sanremo: cosa è successo

A lanciare la news sulla discussione furiosa dietro le quinte del Teatro Ariston, è stata Deianira Marzano a lanciare l'indiscrezione. Su Instagram, l'influencer ha raccontato che «dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia ad un altro big». Ha svelato poi le iniziali dei protagonisti del battibecco: «A. e M.». Sarà vero? Saranno davvero loro le protagoniste?

La chat

In una chat pubblicata da Deianira, in cui tagga anche l'altro esperto di gossip Amedeo Venza, si legge una chat in cui "Le spie sanremesi" parlano dell'accaduto. «Oddio ma questa è una bomba. Ma possiamo dire di chi si tratta?» si legge e poi diversi audio. Ma i dettagli sono ancora celati: come saranno andate le cose realmente?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 23:32

