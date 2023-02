Sanremo, pagelle terza serata: Paola & Chiara 3: scontate. Mara Sattei e Rosa Chemical 6: sesso e... sculettamento. Grignani (7) stiloso e politico. Levante e Tananai 5

di Totò Rizzo, Rita Vecchio

Sanremo, ecco le pagelle della terza serata del Festival. Stasera tutti e 28 gli artisti in gara. Un tour de force (e di resistenza) per la serata in cui gli artisti del Festival di Sanremo verrano giudicati dal pubblico.

A condurre Amadeus con Gianni Morandi e la pallavolista Paola Egonu.

Primi artisti a salire sul palco Paola & Chiara, chiuderà Will. Alla fine di tutte le performance, sarà stilata la classifica generale (la seconda dopo la votazione nelle prime due serate della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web).

A votare questa sera, la Giuria Televoto e la Demoscopica.

Le pagelle

PAOLA & CHIARA - Furore - 3

Sbrilluccicanti, tra scontatezza e villaggio vacanze.

MARA SATTEI - “Duemilaminuti” - 6

Lei è sofisticata ed elegante. La canzone (scritta da Damiano dei Maneskin) non le rende il merito.

ROSA CHEMICAL - Made in Italy - 5

Perversione, sesso e sculettamento. L'Ariston diventa un divertente boudoir

GIANLUCA GRIGNANI - “Quando ti manca il fiato” 7

Straziante ballata. Si blocca e ricomincia. Outfit tra stiloso e politico (No war).

LEVANTE - Vivo - 5

L’atto magico del suo corpo che canta si è fatto trascinare da troppi perché.

TANANAI - Tango - 5

Tra palazzine a fuoco e sexy shop, fa il romanticone su una melodia sognante.

La classifica provvisoria

A guidare la classifica, al momento c'è Marco Mengoni, ma tutto potrebbe cambiare visto che i giudizi questa volta sono affidati al televoto. La donna che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi sarà la pallavolista azzurra Paola Egonu con un monologo sul razzismo. Super ospiti i Maneskin. Peppino Di Capri slitta a domani: per lui un calo di voce dovuto al forte freddo di questi giorni a Sanremo, e l'esibizione del super ospite slitta a domani.

Peppino Di Capri con Damiano dei Maneskin

La classifica generale di Sanremo



Marco Mengoni – Due vite

Colapesce Dimartino – Splash

Madame – Il bene nel male

Tananai – Tango

Elodie – Due

Coma_Cose – L’addio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Rosa Chemical – Made in Italy

Ultimo – Alba

Leo Gassman – Terzo cuore

Mara Sattei – Duemilaminuti

Colla zia – Non mi va

Paola e Chiara – Furore

Cugini di Campagna – Lettera 22

Levante – Vivo

Mr Rain – Supereroi

Articolo 31 – Un bel viaggio

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Ariete – Mare di guai

Modà – Lasciami

Gianmaria – Mostro

Olly – Polvere

LDA – Se poi domani

Will – Stupido

Anna Oxa- Sali

Shari – Egoista

Sethu – Cause perse

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 21:44

