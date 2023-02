Sanremo, classifica: Marco Mengoni primo, poi Ultimo e Mr. Rain. Paola Egonu incanta l'Ariston: «Noi tutti uguali oltre le apparenze»

Sanremo, la classifica dopo la terza serata del Festival, serata che ha visto l'esibizione di tutti e 28 i cantanti in gara, è guidata da Marco Mengoni, ma tutto potrebbe cambiare visto che i giudizi questa volta sono affidati al televoto. Alle spalle di Mengoni c'è Ultimo e sul gradino più basso del podio Mr. Rain.

Paola Egonu, ieri sera accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, ha incantato l'Ariston: «Noi tutti uguali oltre le apparenze», ha detto durante il suo monologo la pallavolista azzurra.

La classifica

Questa la classifica generale dei 28 artisti in gara al festival di Sanremo, dopo le prime tre serate (stasera hanno votato demoscopica e televoto): Marco Mengoni, Ultimo, Mr. Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma_cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, gIANMARIA, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

Sanremo, la diretta della terza serata

02.08 La diretta della terza serata del Festival di Sanremo termina qui. Appuntamento a domani con la serata Cover e duetti. Grazie per essere stati con noi

02.04 Questa la classifica generale dei 28 artisti in gara al festival di Sanremo, questa sera hanno votato demoscopica e televoto):

Nella topo 5: Marco Mengoni, Ultimo, Mr. Rain, Lazza, Tananai. Seguono: Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma_cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, gIANMARIA, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

02.01 La top 5

1 Mengoni

2 Ultimo

3 Mr Rain

4 Lazza

5 Tananai

01.58 Finalmente la classifica generale della terza serata

6 Madame

7 Rosa Chemical

8 Colapesce Dimartino

9 Elodie

10 Giorgia

11 Coma _ Cose

12 Grignani

13 Modà

14 Paola e Chiara

15 Lda

16 Ariete

17 Articolo 31

18 Mara Sattei

19 Leo Gassmann

20 Collazio

21 Levante

22 Cugini di Campagna

23 gIANMARIA

24 Olly

25 Anna Oxa

26 Will

27 Shari

28 Sethu

01.48 Siani «Questo è un festival molto social , si fanno tutti i selfie» ... parte il monologo sul cinema e le piattaforme

01.46 L'ingresso di Alessandro Siani «Il bello è che durante la pubblicità si canta ancora. Gianni cantava "la fisarmonica", ma quella in realtà è la sveglia»

01.36 Will, “Stupido”: il testo e il significato della canzone

01.28 Modà, “Lasciami”: il testo e il significato della canzone

01.23 gIANMARIA, “Mostro”: il testo e il significato della canzone

01.20 Shari, “Egoista”: il testo e il significato della canzone

01.15 «In questo momento particolare in Turchia e Siria, lo vedo con le mie compagne, bisogna sempre essere grati per quello che si ha, perchè un giorno potresti trovarti a non avere più nulla all'improvviso»

01.14 Cambio d'abito per la Egonu che scende la scalinata con il pallone da volley «Senza di questo non sarei qui», poi scrive «Sii sempre grato»

01.09 Sethu, “Cause perse”: il testo e il significato della canzone

01.08 Amadeus propone un profilo di coppia con Gianni «Ama - Gianni»

01.03 Ariete, “Mare di guai”: il testo e il significato della canzone

01.02 La Egonu sbaglia il codice per il televoto degli Articolo 31, Amadeus la corregge

00.57 Articolo 31, “Un bel viaggio”: il testo e il significato della canzone

00.56 Al rientro dalla pubblicità sulle note di “I say a little prayer” Amadeus ricorda Burt Bacharach «Nel 2009 è stato in gara proprio su questo palco»

00.45 Anna Oxa, “Sali (Canto dell’anima)”: il testo e il significato

00.39 Olly, “Polvere”: il testo e il significato della canzone

00.38 Anche la Egonu vuole un selfie con Amadeus e Gianni per instagram

00.33 Collegamento con Fiorello che ha un orologio in mano ad indicare che è tardi. Lo raggiunge Lillo in versione Posaman

00.22 A Rocio il compito di presentare i I Cugini di Campagna, ​“Lettera 22”: il testo e il significato della canzone

00.20 Gag con bacio tra Rocio e Amadeus, poi l'annuncio «Torna il mio personaggio in Un passo dal cielo», il prossimo 30 marzo su Rai1

00.16 Ranieri presenta inseme ad Amadeus Rocio Morales. La splendida modella sarà a maggio a teatro con il cantante per "tutti i sogni ancora in volo"

00.12 Massimo Ranieri torna all'Ariston e canta "Lasciami dove ti pare"

00.07 Con il codice 18 canta Leo Gassman, “Terzo cuore”: il testo e il significato della canzone

00.04 Amadeus riepiloga i codici televoto

23.59 Si torna alla gara con i Coma_Cose: “L’addio”: il testo e il significato della canzone

23.51 «Sono stata accusata di vittimismo di non aver rispetto per il mio paese e questo solo per aver mostrato le mie debolezze. Amo l'Italia e vesto con onore questa maglia. Sono più le finali che ho perso che quelle che ho vinto e questo non fa di me una perdente. Dai più grandi fallimenti, possono nascere i più grandi successi. E questo vale anche qui a Sanremo, ve lo ricordate Vasco Rossi? Ci ha insegnato a essere vincenti "Ognuno con il suo viaggio ognuno diverso»

23.48 «Grazie mamma e papà perchè per l'amore verso di me avete rinunciato a me. Da bambina ero fissata con i perchè: perchè sono alta? Perchè ogni volta mi sono punita dando una versione sbaglia di me stessa? E alla domanda perchè io sono io c'è già la risposta: io sono io. Prendete dei bicchieri di vari colori e metteteci dentro l’acqua. Vedrete che la maggior parte delle persone sceglieranno il bicchiere trasparente, eppure l’acqua ha sempre lo stesso gusto. Siamo tutti uguali, oltre alle apparenze»

23.45 Il monologo della Egonu «Questa sera non sono qui a darvi lezione di vita ... bisogna sempre risalire all'ordine e all'originale. Io sono la prima di tre fratelli e devo tutto ai miei genitori, mi hanno insegnato che se vuoi qualcosa devi guadagnartelo. Mi hanno aiutata a trovare il mio percorso anche se sono andata via a 13 anni. Io non sono mamma ma sogno di diventarlo»

23.44 Amadeus e Paola Egonu sulle scale dell'Ariston «Si è parlato molto dite, si è parlato di razzismo, tutti si sono lanciati a dire la loro ora è meglio che ti racconti con la sua voce, libera come sei, libera come sei sempre stata»

23.40 Colapesce Dimartino, “Splash”: il testo e il significato della canzone

23.37 Fila tutto liscio, sospiro in Rai

23.35 Collegamento con Costa Crociere, sulla nave questa sera c'è Guè con la sua super Hit "Mollami"

23.24 Marco Mengoni, “Due vite”: il testo e il significato della canzone

23.24 E' il turno del super favorito di questa 73esima edizione del Festival.

23.20 Colla Zio, “Non mi va”: il testo e il significato della canzone

23.16 Cambio d'abito per Paola Egonu con un completo di paillette nero. Morandi sale su un gradino per essere all'altezza della pallavolista

23.13 Appaluso lunghissimo per Giorgia, Morandi sparito aveva promesso di darle un bacio e portarle dei fiori

23.09 Giorgia, “Parole dette male”: il testo e il significato della canzone

23.07 Amadeus consegna i fiori anche ai bimbi che sono sul palco con Mr Rain, uno di loro dice "Forza Milan". Il conduttore gioca prendendolo di peso e portandolo fuori

23.03 Mr Rain, “Supereroi”: il testo e il significato della canzone

22.58 Incantevole e sexy arriva Elodie con “Due”: il testo e il significato della canzone

22.38 Collegamento in esterna, c'è Annalisa con Bellissima

22.36 Il pubbico di Sanremo urla "Sei Bellissima" alla Egonu mentre Morandi le chiede dei tatuaggi

22.23 Insieme a Gianni si esibisce anche Sangiovanni con cui Morandi ha deciso di incidere la cover Con loro sul palco ballerini e ballerine che ballano il twist

22.22 Cambio d'abito anche per Gianni Morandi, quest'anno "Fatti mandare dalla mamma" compie 60 anni, quale migliore palcoscenico se non quello di Sanremo per omaggiarla

22.16 Nona cantante in gara Madame, ​“Il bene nel male”: il testo e il significato della canzone

22.14 Collegamento con Radio2

22.11 Amadeus consegna ai Maneskin il premio città di Sanremo

22.02 Medley di: I wanna be your slave poi Zitti e buoni, The loneliest e Gossip. Con loro laggenda della Chitarra Tom Morello

22.01 ingresso dalla platea per i Maneskin. Damiano abbraccia Amadeus

21.50 LDA, “Se poi domani”: il testo e il significato

21.47 Al termine dell'esibizione Lazza scende il platea per portare i fiori alla mamma «Ci tenevo a dare dei fiori speciali a una persona speciale, mio padre è già una star»

21.43 Lazza, “Cenere”: il testo e il significato della canzone

21.40 Amadeus festeggia il milione di follower su Instagra e scherza sugli insulti che gli ha scritto Fiorello durante la diretta e chiede scusa alla Ferragni per essere ancora impreparato

21.37 Tananai, “Tango”: il testo e il significato della canzone

21.30 Levante, “Vivo”: il testo e il significato della canzone

21.26 Primo ingresso di Paola Egonu «Ho scelto "Brividi" perchè mi rappresenta ... ho iniziato a giocare guardando Mila e Shiro in tv»

21.15 Al termine della performance va via mostrando al pubblico la scritta "no war" dietro la camicia e lascia Amadeus con i fiori in mano. Poi ritorna i due si abbracciano e c'è il lancio dei fiori al pubblico.

21.13 Grignani blocca tutto «A cinquant'anni ho imparato come si fa a vent'anni no. Errore mio avevo chiesto al fonico di abbassare la voce e ora non sentivo più» Applausi per lui

21.11 Gianluca Grignani, “Quando ti manca il fiato”: il testo e il significato

21.05 Rosa Chemical, ​“Made in Italy”: il testo e il significato della canzone

21.00 Mara Sattei, ​“Duemilaminuti”: il testo e il significato della canzone

20.54 Aprono la serata Paola & Chiara, “Furore”: il testo e il significato della canzone

20.21 Riepilogo codici per il televoto. A votare, dopo le prime due serate con il voto della giuria della Sala Stampa, stasera saranno gli spettatori con il televoto e la giuria demoscopica, che peseranno ognuna per il 50%.

20.49 Morandi «Amadeus tu non sei un nativo digitale ma un nativo Sanremese»

20.48 Amadeus fa il suo ingresso con il cellulare in mano e in diretta su Instagram

23.46 E' Gianni Morandi ad aprire la terza serata del Festival «Altrimenti quello là parla degli ascolti... 16 milioni. Volare bassi per schivare i sassi gli ho detto, ti presento io»

20.29 Fiorello, Fabrizio Bigio e Alessia Marcuzzi si collegano con il tg1 indossando una vestaglia da notte «Questa sera andremo in onda con Uno Mattina»

20.17 Primo collegamento con il Tg1 con Amadeus, Gianni Morandi e Paola Egonu con lunghe treccine e una mini jump senza maniche di Emporio Armani

Peppino Di Capri con Damiano dei Maneskin

Sanremo le pagelle ai look della seconda serata: Il grande ritorno di Paola e Chiara, voto 9. Rosa Chemical, tanto rumore per nulla, voto 6

