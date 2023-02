Sanremo 2023, Coma_cose: «Abbiamo deciso di sposarci»

di Redazione web

Il duo dei Coma_Cose, in gara al Festival di Sanremo, annuncia il matrimonio. La conferma arriva durante l'incontro in sala stampa, dopo la prima esibizione: «Abbiamo deciso di sposarci (e mostra l'anello, ndr). Se sono incinta? No, ma magari un giorno...». Il duo dei Coma_Cose, coppia in musica e nella vita, formato da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), tornano in gara dopo il successo di “Fiamma negli occhi”, con un brano diverso. Si intitola “L’addio”, scritto insieme ai Mamakass. La prima classifica li dà tra i favoriti e nella cinquina del podio.

«Se la prima volta al Festival è stata una scoperta, il ritorno lo viviamo con più tranquillità - avevano raccontato qualche tempo fa - Anche se il testo, che descrive la nostra storia, che parla di allontanamento e di un momento fragile che abbiamo vissuto, non è facile da raccontare. L'Ariston resta una sfida». Nella serata delle cover di venerdì 10 febbraio, i Coma_Cose ospiteranno i Baustelle, con "Sarà perché ti amo".

