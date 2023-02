Sanremo, Marco Mengoni batte Chiara Ferragni: è lui il re sui social al Festival

Dopo due giorni dall'inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, i social network incoronano Marco Mengoni come il re di Sanremo 2023. È lui la celebrità con più successo, seguito da Lazza. Un risultato davvero inatteso per il duo social per eccellenza. Chiara Ferragni e suo marito Fedez, infatti, hanno riscosso molto meno successo dei due cantanti in gara.

Debutto in chiaro scuro

Nonostante il suo chiacchieratissimo debutto televisivo, Chiara Ferragni, per una volta, non è la regina indiscussa dei social. I suoi vestiti e il suo discorso «Lettera alla me bambina» che hanno mandato in tilt Instagram e gli altri social network, i dati del monitoraggio degli account delle principali celebrity del Festival, mettono in luce che non è lei la più seguita. La sua prima volta in televisione è stata premiata con il Telegatto, ma il perfido mondo del web, in cui lei da sempre troneggia, ha virato su altre personalità che, evidentemente, hanno avuto la meglio.

Marco Mengoni in tendenza

Scorrendo le percentuali dell’engagement, che evidenziano la capacità di un contenuto pubblicato di coinvolgere gli utenti nella discussione che ne scaturisce, si scopre che i post con il maggior numero proporzionale di interazioni sono stati pubblicati su Instagram da Marco Mengoni, primo con il 26% di engagement, e da Lazza, secondo con il 18%. L'imprenditrice digitale e influencer più amata al mondo deve accontentarsi di una quota di coinvolgimento e gradimento del 12%, mentre il martio Fedez è all'11%.

La rivincita dei Ferragnez

Ovviamente, il duo social per eccellenza riesce a prendersi una parziale rivincita nella classifica delle «total reaction», incassate tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio (le prime due sere del Festival), in quanto i loro fandom, cioè il numero complessivo di follower che segue l’account è molto più ampio se paragonato ai fandom dei due artisti in gara a Sanremo.

La vittoria di Sanremo

Altro dato, per nulla marginale, che emerge dall’ascolto del parlato digitale è rappresentato dalla crescita delle menzioni della parola chiave «Sanremo». Nel confronto con il 2022, al termine delle prime due giornate, infatti le menzioni raccolte online - social e web - è notevolmente aumentato. Nella scorsa edizione, infatti, alla fine delle due serate le menzioni digitali erano 65.120, mentre in questa le menzioni toccano il record assoluto di 100.550 a dimostrazione di quanto il Festival viva in rete e quanto dalla rete tragga ulteriore forza.

