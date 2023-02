Sanremo, Paolo Vallesi a Leggo: «Nel duetto con i Cugini di Campagna metterò i tacconi come loro?»

Sanremo, Paolo Vallesi intervistato da Leggo ha un dubbio: «Nel duetto con i Cugini di campagna metterò i tacconi come loro?». L'alternativa, se mai dovesse accadere, è che i Cugini di campagna rinuncino al loro look per vestirsi come Paolo Vallesi. Quindi, non dovrebbero solo dire addio ai loro tacchi vertiginosi, ma anche agli abiti sfavillanti che hanno da sempre caratterizzato il loro look.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 18:46

