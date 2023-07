Festa di San Firmino, decine di feriti a Pamplona: «Cornate durante la corsa dei tori»

La città di Pamplona, in Spagna, è famosa per le sue corse di tori in occasione della festa di San Firmino. Ma anche per gli incidenti - frequenti - ad essa collegati. Anche quest'anno si contano i feriti: nella quarta giornata (i festeggiamenti vanno dal 7 al 14 luglio) sono dieci, secondo i dati dei servizi sanitari locali.

San Firmino, feriti dai tori

Tra le persone assistite, tutte partecipanti al cosiddetto 'encierro' — ovvero l'evento in cui decine di persone tentano di sfuggire a tori lanciati in corsa lungo un percorso cittadino —, una ha subito una cornata a una gamba, di entità ancora da valutare. Come mostrato da immagini televisive, nel corso del 'encierro' odierno diverse persone sono risultate colpite o investite dai tori o da altri corridori.

La festa di San Firmino a Pamplona

Come ogni anno, la festa di San Firmino, un'attrazione internazionale per migliaia di appassionati e turisti, inizia il 6 luglio e si prolunga per 8 giorni e 12 ore. Gli 'encierros' hanno luogo tutte le mattine, alle ore 8, tra il 7 e il 14 luglio.