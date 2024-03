Orsi, Trento approva la legge per abbattere 8 esemplari «problematici» all'anno. La rabbia degli animalisti: «Vergogna»

Soddisfazione da parte del Consiglio provinciale di Trento, sdegno sul fronte animalista. L'organo deliberativo trentino ha approvato nella tarda serata del 4 marzo, con due no, 11 astenuti e 19 sì, il ddl sull'abbattimento degli orsi ritenuti «problematici». Approvati gli emendamenti sull'istituzione del Tavolo grandi carnivori e quello che riserva al solo Corpo Forestale gli abbattimenti.

Nel dettaglio, il testo prevede, per il 2024 e il 2025, in base all'analisi demografica condotta da Ispra nel 2023, che il numero di orsi potenzialmente rimovibili è determinato nel massimo di otto all'anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti. A partire dal 2026, le quote massime andranno ridefinite.



Nel 2023 sono sette gli orsi in Trentino trovati morti per mano dei bracconieri e solo poche settimane fa il presidente della provincia di Trento, Fugatti ha dato ordine di uccidere l'orso M90.

Tra le reazioni animaliste, quella di Oipa, che contempla l'avvio di una procedura Eu Pilot innanzi la Commissione europea e l'impugnazione innanzi al Tribunale di giustizia amministrativa di Trento di ordinanze e decreti del presidente Fugatti nel caso individui singoli esemplari da abbattere, con riserva di ricorrere alla Corte Costituzionale.

Lo spray anti orso

L'aula ha approvato anche l'ordine del giorno della seduta - con 28 sì e 2 astenuti - che impegna la Giunta a chiedere la modifica della normativa statale per consentire a chi frequenta il bosco per motivi professionali di dotarsi dello spray anti orso. Una possibilità che dovrebbe essere concessa anche a chi detiene il porto d'armi e ai membri della Protezione civile impegnate nella ricerca di persone disperse e ferite.