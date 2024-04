Gli rubano il portafoglio in ospedale, 39enne perde le staffe e picchia due donne con una sedia: una è grave

di Redazione Web

Panico all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove un uomo, in preda a una rabbia furiosa, ha picchiato due donne con delle sedie. Una è rimasta ferita gravemente alla testa ed è stata trasferita in codice rosso, mentre l'altra in codice arancione. L'uomo ha iniziato a lamentarsi per aver subito un furto all'interno dell'ospedale milanese e, preso da un'ira accecante, ha iniziato ad aggredire violentemente le due donne che in quel momento si trovavano nel reparto.

Cosa è successo

La dinamica è ancora poco chiara, ma la mattina del 6 aprile, intorno alle 7, un 39enne di origini tunisine si è recato all'ospedale di Milano dove, secondo quanto ha dichiarato, avrebbe subito un furto.

Una delle due ha subito un trauma alla testa e per questo è stata trasferita velocemente in codice rosso, mentre la seconda ha riportato delle lesioni più lievi ed è stata portata via dal reparto in codice arancione. Sul posto, dopo la segnalazione dei medici e dei pazienti presenti, è giunta la Polizia di Stato che ha arrestato l'aggressore per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 16:07

