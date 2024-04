Maltrattava la compagna e la figlia neonata: in manette 26enne di Rocca Massima La piccola sta bene, mentre la sua compagna ha avuto una prognosi di 5 giorni per via delle ferite riportate







di Redazione Web Da tempo maltrattava la compagna e la figlia neonata di sei mesi, così la donna ha deciso di denunciarlo ai carabinieri per porre fine al suo calvario. È successo a Latina, dove un 26enne italiano di Rocca Massima è stato arrestato oggi, martedì 2 aprile, dai carabinieri del posto per maltrattamenti in famiglia. La donna, di origini romene e dell'età di 24 anni ha deciso di denunciare il proprio compagno a seguito delle molteplice violenze subite all'interno della loro abitazione. Per proteggere la sua piccola, dell'età di 6 mesi, ha chiamato il 112 e i militari sono intervenuti sul posto insieme al personale del Comando stazione carabinieri di Sermoneta, vista l'urgenza di tutelare l'incolumità della bambina. La piccola sta bene, mentre la donna per via delle ferite riportate è stata portata al pronto soccorso, dove dopo le visite è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni. Il 26enne, invece, è stato arrestato. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 15:51

