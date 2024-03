Anziana di 83 anni si rifiuta di dare l'elemosina a un senzatetto, lui la picchia con una stampella

di Redazione web

Presa a bastonate da un clochard per non avergli dato una moneta. Una signora di 83 anni ha denunciato di essere stata aggredita a Milano, in zona Sant’Ambrogio nei pressi dell’Università Cattolica, da un questuante a cui aveva rifiutato di fare l'elemosina. L'anziana, caduta dopo essere stata colpita dall'uomo con la sua stampella, è stata portata al Policlinico che ha stabilito 15 giorni di prognosi e l'ha dimessa dopo un periodo d'osservazione. Il referto indicava una ferita chiusa con dei punti, un trauma cranico frontale e altri traumi e abrasioni.

La vicenda è stata riportata sul sito di notizie cittadine MilanoBellaDaDio che ha postato anche le foto dei lividi riportati dalla signora e della denuncia alle autorità.

Dopo l'aggressione, avvenuta venerdì 1 marzo, sulle prime l'anziana aveva dichiarato agli agenti che l'avevano raggiunta al Policlinico di essersi agitata e di essere inciampata, cadendo. Lunedì invece la signora ha raccontato una versione diversa, quella riportata dal sito. All'uscita dal supermercato, la donna sarebbe stata avvicinata da un anziano magro, con barba lunga brizzolata e abiti scuri, che le ha chiesto l'elemosina in maniera insistente.

«Mia suocera - ha raccontato il genero - sta meglio ma gli ematomi restano. Ci piacerebbe tornare ad una città vivibile come era anni fa. Oggi Milano è invasa da balordi regolarmente impuniti e la violenza colpisce prevalentemente le donne. La polizia è invitata a guardare e non intervenire e l’amministrazione Sala nega l’emergenza e minimizza...».

