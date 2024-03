Bambino di 4 anni in stato vegetativo dopo aver mangiato un pezzo di formaggio, a processo la pediatra. Premiato il caseificio

di Redazione web

La vicenda del bambino trentino caduto in stato vegetativo dopo aver ingerito un pezzo di formaggio contaminato da Escherichia coli, ha toccato il cuore di molti. A distanza di anni da quel tragico evento del 5 giugno 2017, la battaglia legale intrapresa dai genitori nonsi ferma. Recentemente si è concluso un nuovo capitolo, con la condanna dell'ex presidente del caseificio sociale di Coredo, Lorenzo Biasi, e del casaro Gianluca Fornasari, accusati di lesioni gravissime, a una multa di quasi 2.478 euro. Una sanzione che, sebbene possa apparire modesta di fronte all'immensità della tragedia, rappresenta per la famiglia un passo importante per assicurare che simili tragedie non si ripetano.

La pediatra

Il cuore della questione giudiziaria, scrive il Corriere della Sera, si è spostato ora sulla figura di una pediatra dell'ospedale Santa Chiara di Trento, rinviata a giudizio con l'accusa di lesioni e rifiuto di atti d'ufficio. La dottoressa, rappresentata dall'avvocata Monica Baggia, dovrà difendersi da accuse gravi: aver ritardato la diagnosi e quindi il trattamento della malattia di Seu del bambino, un ritardo che ha avuto conseguenze devastanti sulla salute del bambino.

Il riconoscimento al caseificio

La famiglia Maestri, che si è costituita parte civile chiedendo oltre un milione di euro di danni, sottolinea che la loro battaglia non è motivata da ragioni economiche, ma da un desiderio profondo di giustizia per il figlio. Che al momento si sentono di non aver ricevuto: di recente il caseificio sociale di Coredo doveva avevano acquistato il formaggio incriminato, ha ricevuto un marchio di qualità nonostante la tragedia. «È vergognoso, mio figlio ha contratto l’Escherichia coli perché usavano un tubo per il trasferimento del latte sporco», ha commentato indignato Giovanni Battista Maestri, il papà del bambino.

Pediatra rinviata a giudizio

La battaglia legale non è ancora finita.

La vicenda

Era il 5 giugno 2017. Quante volte il papà Gian Battista Maestri avrà pensato con angoscia a quelle terribili ore e a quel pezzo di formaggio «Due Laghi», prodotto con latte crudo, che ha cambiato drasticamente le loro vite. Il piccolo, che all’epoca aveva solo quattro anni, dopo il primo malessere era stato accompagnato all’ospedale di Cles dove era rimasto alcune ore in osservazione, poi i medici, che avevano subito capito la gravità della situazione, avevano trasferito il bambino all’ospedale S. Chiara. Ma la dottoressa incaricata di valutare il caso del piccolo M. M. si sarebbe rifiutata di visitarlo, nonostante la richiesta di un collega. Da qui l’accusa.

La famiglia si è costituita parte civile attraverso gli avvocati Chiariello e Cappello e chiede oltre un milione di euro di danni per il piccolo e qualche centinaia di migliaia di euro per il padre per la perdita del rapporto con il figlioletto. Ma non sono i soldi ad interessare, Maestri cerca solo giustizia per suo figlio. Nessuna cifra potrà mai restituire quanto è stato tolto al bimbo e alla sua famiglia e ogni volta che il papà guarda e abbraccia il bambino viene travolto da un senso di impotenza, ma continua a combattere perché «nessun altro bimbo dovrà soffrire come lui».

Il riconoscimento al caseificio

