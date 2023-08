Un bambino, originario di Bitonto, è ricoverato da circa una settimana all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per Seu – Sindrome emolitico-uremica. Il piccolo, che ha un’età pari a quattro anni, si trova nel reparto di rianimazione in osservazione. I medici al momento non si sbilanciano sulle sue condizioni, ma tengono sotto controllo la situazione.