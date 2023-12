Mangia cibo in un mercatino di Natale, ragazza di 17 anni in terapia intensiva

di Redazione web

Una ragazza di 17 anni, Antonia, lotta per la vita in un letto d'ospedale dopo aver contratto un ceppo mortale di Escherichia coli in un mercatino di Natale. Attualmente ricoverata da due settimane in terapia intensiva, la giovane britannica è affetta probabilmente da STEC-HUS, causato dal ceppo batterico di E.Coli O157, come riportato da Birmingham Live.

L'epidemia di E.Coli

Durante il suo ricovero, la ragazza ha subito molteplici operazioni, tra cui la rimozione di una parte dell'intestino, a causa delle complicazioni legate all'infezione. Ha anche sperimentato un collasso renale, rendendo necessaria la dialisi. La sindrome emolitico-uremica (SEU), derivante da questo ceppo di E.Coli, è considerata rara dal Servizio Sanitario Nazionale, ma può essere contratta attraverso cibo contaminato, contatto con animali infetti, persone portatrici del virus e l'ingestione di acque contaminate. Il motivo preciso dell'infezione non è chiaro, ma la famiglia di Antonia, che ha aperto una raccolta fondi per sostenere la ragazza, sostiene che possa aver contratto l'infezione consumando cibo acquistato in un mercatino di Natale.

A casa per Natale

Dopo due settimane di terapia intensiva, Antonia è stata temporaneamente autorizzata a tornare a casa per il giorno di Natale, per poi farvi ritorno a Santo Stefano per ulteriori trattamenti di dialisi indispensabili a causa della sua insufficienza renale. La sorella di Antonia, Jemima, ha condiviso online la difficile esperienza della giovane, sottolineando la sua fortuna nel sopravvivere e la sua determinazione durante questo periodo, nonostante lo stress, il dolore e il trauma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA